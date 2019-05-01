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Иванка Трамп посетила торжественную церемонию награждения премиями International-2019

Иванка Трамп посетила торжественную церемонию награждения премиями International-2019
14:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Дочь действующего президента США Иванка Трамп званый гость на многих светских и торжественных мероприятиях.

Перед камерами американский политик появилась в роскошном наряде, который привлек внимание всех участников мероприятия.

Однако из-за насыщенного графика политик выбирает только несколько событий, на которых появляется в роскошных образах. Среди них – церемония награждения International Leadership Awards-2019, которая отгремела 30 апреля 2019 года. 

 
 
 
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#NEW Ivanka introducing Christine Lagarde as she receives the Atlantic Council’s 2019 Distinguished International Leadership Award (April 30, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

Перед камерами очаровательная Иванка Трамп появилась в черном вечернем платье. Элегантный наряд подчеркнул стройную фигуру политика, а блестящие серебристые вставки добавили роскоши ее образу. Представительница Белого дома подобрала белые туфли на каблуках и сделала стильную прическу. 

Иванка Трамп удивила элегантным выходом в строгом классическом костюме

Появление Иванки Трамп на церемонии было не случайным. На торжественном мероприятии политик представила Кристин Лагард, директор-распорядительницу МВФ, и вручила ей награду.

"Это была честь представить госпожу Кристин Лагард, когда она получала награду International Leadership Awards-2019", – написала Иванка Трамп.

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Знаменитости, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа, International-2019.
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