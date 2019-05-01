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Бывшая подруга-модель Леонардо ДиКаприо объявила себя банкротом

Бывшая подруга-модель Леонардо ДиКаприо объявила себя банкротом
19:15 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Модель и бывший "ангел" Victoria’s Secret Эрин Хизертон, в отличие от коллег-"ангелов", не может похвастаться ни карьерными успехами, ни финансовым благополучием.

После серии неурядиц и сразу двух судебных исков Эрин была вынуждена объявить себя банкротом.

Хизертон задолжала различным кредиторам свыше полумиллиона долларов (в документах указана сумма в 560 242 тысяч долларов), значительная часть долга – юридические расходы. Дело в том, что в последние несколько лет на Эрин подали сразу два судебных иска – а многие знают, какими большими в Штатах могут оказаться расходы на адвокатов и суды.

Вот так и получилось, что после 13 лет модельной карьеры, съемок в рекламных кампаниях крупнейших модных брендов и статуса "ангела" Victoria’s Secret на сегодняшний день состояние Эрин составляет совсем уж скромные 6 465 тысяч долларов. В документах на банкротство Хизертон отметила, что ее доход в прошлом году составил 2 829 долларов, а в 2017 – 226 тысяч. Также в документах значится, что самое ценное имущество модели – бриллиантовый кулон стоимостью в 945 долларов.

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100 тысяч долларов Хизертон должна бывшему бизнес-партнеру, Клэр Брайн, которая в 2017 году подала на приятельницу в суд на 10 миллионов долларов – поскольку модель решила забросить их совместную линию спортивной одежды RetroActive. А в 2016 Эрин была ответчиком в суде по еще одному делу – соседи подали на нее иск за шум, после чего модель вынуждена была продать квартиру в Нью-Йорке за 2,68 миллиона долларов.

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Все по теме:

Модель, Банкрот, Эрин Хизертон, экс-"ангел" Victoria’s Secret, Бывшая подруга Леонардо ДиКаприо.
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