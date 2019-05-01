СМИ: Меган Маркл запретили рожать в домашних условиях

Новости шоу бизнеса: Герцогам Сассекским принцу Гарри и его беременной жене Меган Маркл пришлось вернуться в Кенсингтонский дворец из собственной резеденции.

По словам инсайдеров, бывшей актрисе не разрешили рожать в домашних условиях.

"Нет шансов на то, что бывшей актрисе будет разрешено это сделать. Безопасность королевского ребенка имеет первостепенное значение и она должна быть в больнице", – заявили инсайдер королевской семьи.

Кроме того, в источнике добавили, что вокруг Кенсингтонского дворца усилили охрану. Также охранники будут сопровождать Меган и Гарри в больницу, как только в герцогини начнутся схватки.

Меган Маркл и принц Гарри ранее заявили, что не будут сразу разглашать новость о рождении своего малыша. Вероятнее всего, что фанаты королевской семьи смогут увидеть ребенка позже только на фотографии. Добавим, что на днях герцоги Сассекские открыли свою совместную страницу в социальной сети Instagram.