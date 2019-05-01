Шокирующее откровение: жена Оззи Осборна о своей депрессии

Новости шоу бизнеса: 66-летняя Шэрон рассказала, что трижды пыталась покончить жизнь самоубийством.

Неожиданным признанием она поделилась в шоу "Разговор" (The Talk Cast), передает Entertainment Tonight. Шэрон Осборн заявила, что на протяжении многих лет борется с депрессией. Из-за ухудшения психологического состояния жена знаменитого музыканта неоднократно задумывалась над суицидом.

"Мне бы хотелось иметь возможность контролировать свои негативные мысли. Я шутила по этому поводу, но не говорила о моей депрессии. И это похоже на: "О, первый раз, когда я пыталась покончить с собой, все было в порядке, второй тоже все прошло хорошо, и да, был еще третий раз", – заявила Шэрон Осборн.

Жена знаменитого Оззи Осборна раньше тоже делилась деталями лечения депрессии. В частности, в 2014 году Шэрон заявила, что принимает антидепрессанты более 16 лет. Все началось с того, что звезда просыпалась с мыслью, что не хочет ничего делать. Эмоциональное состояние Шэрон Осборн был настолько подавленным, что она впервые задумалась о самоубийстве. После этого женщина обратилась за помощью к медикам и до сих пор консультируется с ними.