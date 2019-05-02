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Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа

Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа
15:49 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram украинская исполнительница опубликовала фотографию без макияжа.

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская опубликовала фото, на котором была без макияжа.

Для многих Пасха и майские праздники – возможность отдохнуть от работы, но для Натальи Могилевской – усерднее заниматься и самосовершенствоваться. 

 
 
 
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План на майские такой: Йога, диета, медитация, а вечером монтаж концерта #Весна. Нас принимают по царски! Отель красивый как настоящий дворец! Ps. Вы не ошиблись. Это Игорь Яременко. Мы наши занятия не прерываем даже в отпуске. Осенью снова в тур. #майские #натальямогилевская #могилевская #ятанцевала #mogilevskaya #люблю #rixosmoments #rixospremiumseagate

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

"План на майские такой: йога, диета, медитация, а вечером монтаж концерта #Весна. Нас принимают по-царски! Отель красивый, как настоящий дворец! P. S.: Вы не ошиблись. Это Игорь Яременко. Мы наши занятия не прерываем даже в отпуске. Осенью снова в тур", – написала Могилевская. 

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"Натали, вы классно выглядите. Свежа, как майская роза, хоть и уставшая", "Наталья! Вы молодец! Я тоже не люблю вылетать из системы тренировок!", "Весной Шарм – это класс. Лететь недалеко, климат сухой. Погода супер, цена нормальная более-менее. Только вот людишек маловато! Но зная Наташку, ей везде весело, настроение делает всегда" – комментируют поклонники.

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Все по теме:

Отдых, Тренировки, Спорт, Знаменитости, Наталья Могилевская, Без макияжа.
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