Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram украинская исполнительница опубликовала фотографию без макияжа.

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская опубликовала фото, на котором была без макияжа.

Для многих Пасха и майские праздники – возможность отдохнуть от работы, но для Натальи Могилевской – усерднее заниматься и самосовершенствоваться.

"План на майские такой: йога, диета, медитация, а вечером монтаж концерта #Весна. Нас принимают по-царски! Отель красивый, как настоящий дворец! P. S.: Вы не ошиблись. Это Игорь Яременко. Мы наши занятия не прерываем даже в отпуске. Осенью снова в тур", – написала Могилевская.

"Натали, вы классно выглядите. Свежа, как майская роза, хоть и уставшая", "Наталья! Вы молодец! Я тоже не люблю вылетать из системы тренировок!", "Весной Шарм – это класс. Лететь недалеко, климат сухой. Погода супер, цена нормальная более-менее. Только вот людишек маловато! Но зная Наташку, ей везде весело, настроение делает всегда" – комментируют поклонники.