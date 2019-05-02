"Любим тебя больше всего": Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с днем рождения

Новости шоу бизнеса: Одна из самых крепких супружеских пар мира - Виктория и Дэвид Бекхэмы - часто проявляет свои чувства на публику.

День рождения футболиста тоже не стал исключением, именно поэтому его любящая жена Виктория поздравила любимого с 44-летием.

У знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма немало достижений в карьере, но то, чем гордится в своей жизни спортсмен больше всего – это большая и крепкая семья. Вместе со своими четырьмя детьми и женой – дизайнером Викторией Бекхэм – он много путешествует и посещает светские мероприятия.

Сегодня, 2 мая, он празднует свой 44-й день рождения и Виктория, которая провела с ним в браке почти 20 лет, решила в очередной раз заявить всему миру о своих чувствах.

"С днем рождения, Дэвид. Ты наше все. Любим тебя больше всего. Целую", – говорится в сообщении, прикрепленном к фотографии знаменитой пары.