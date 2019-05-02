Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

"Любим тебя больше всего": Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с днем рождения

"Любим тебя больше всего": Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с днем рождения
19:21 Чт, 2 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Одна из самых крепких супружеских пар мира - Виктория и Дэвид Бекхэмы - часто проявляет свои чувства на публику.

День рождения футболиста тоже не стал исключением, именно поэтому его любящая жена Виктория поздравила любимого с 44-летием.

У знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма немало достижений в карьере, но то, чем гордится в своей жизни спортсмен больше всего – это большая и крепкая семья. Вместе со своими четырьмя детьми и женой – дизайнером Викторией Бекхэм – он много путешествует и посещает светские мероприятия.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Happy Birthday @davidbeckham You are our everything xxx We love u so much x Kisses

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Сегодня, 2 мая, он празднует свой 44-й день рождения и Виктория, которая провела с ним в браке почти 20 лет, решила в очередной раз заявить всему миру о своих чувствах.

Джуд Лоу тайно женился на 32-летней подруге

"С днем рождения, Дэвид. Ты наше все. Любим тебя больше всего. Целую", – говорится в сообщении, прикрепленном к фотографии знаменитой пары.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виктория Бекхэм, Знаменитости, День рождения, Дэвид Бекхэм, Instagram звезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь