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Интересные факты из жизни маленькой принцессы Шарлотты

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Интересные факты из жизни маленькой принцессы Шарлотты
19:09 Чт, 2 Май 2019 Телеграф ihappymama.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Герцоги Кембриджские не прекращают праздновать. Сегодня, 2 мая, их дочь принцесса Шарлотта отмечает свое 4-летие.

Шарлотта очень похожа на своего отца - принца Уильяма и прабабушку королеву Елизавету. Ее полное имя - Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская - было выбрано не случайно. Шарлотта - это женский вариант мужского имени Чарльз, которое носит ее дедушка. К тому же это имя носит и сестра Кейт Миддлтон Пиппа. Второе имя Элизабет ей дано в честь королевы Елизаветы, ее прабабушки. И, конечно, Диана - в честь ее знаменитой бабушки принцессы Дианы, мамы принцев Уильяма и Гарри.

Крестными принцессы Шарлотты стали Лаура Феллоуз (племянница принцессы Дианы) и Софи Картер (подруга Кейт Миддлтон).

Из рассказов Кейт Миддтон, мамы Шарлотты, известно, что девочка любит розовый цвет, танцевать и не прочь покомандовать старшим братом Джорджем. В детском саду у нее много друзей, но уже в сентябре Шарлотта пойдет в частную школу Thomas’s Battersea.

Дома родные называют маленькую принцессу сокращенным именем Лотти. Многие уже сейчас считают девочку иконой стиля. Все ее наряды молниеносно раскупаются в магазинах.

Принцесса Шарлотта войдет в историю британской монархии, как первая девочка, которая не должна уступать свою очередь на королевский престол младшему брату.

Принцесса Шарлотта празднует четыре года: новые фото

Это стало возможным, благодаря изменениям в законе, принятым в 2013 году. До этого престол наследовался по мужской линии.

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