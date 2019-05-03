Николай Тищенко прокомментировал пожар в одесском ресторане

Новости шоу бизнеса: На днях в Одессе произошло масштабное возгорание в многоэтажном доме.

Экс-"Ревизор" Николай Тищенко назвал причину возгорания в одесском ресторане.

Причиной пожара местные жители считают японский ресторан "Rokka". Который, кстати, в минувшем году с ревизией посетил известный телеведущий и ресторатор Николай Тищенко.

В соцсетях одесситы рассказывают, что искра от открытого мангала в заведении попала в вытяжку, которая за много лет эксплуатации была запущенной: в жиру, гари и пыли.

Примечательно, что в рамках проверки этого ресторана Николай Тищенко попросил персонал срочно обратить внимание на пожарную безопасность. Это была одна из причин, по которым заведение не получило фирменную награду проекта — табличку "Ревизор с Тищенко".

"Очень жаль, что меня так тогда никто не услышал, – прокомментировал случившееся Николай Тищенко. – Проверяя "Rokka", я первым делом сделал замечание касательно открытого огня и техники безопасности самого мангала. Быть народным ревизором — очень ответственно. Ты даешь не только "ревизорские" оценки с позиции журналиста, но и оцениваешь заведение, как профессионал с 20-летним стажем."

По мнению Николая, большая проблема заведений, которые не прислушиваются к его профессиональным рекомендациям – предвзятость и страх конкуренции.

"Я всегда проводил ревизии с добрым сердцем, хорошими намерениями и профессиональными советам, – рассказывает известный ресторатор и экс-ведущий "Ревизора". – Для того, чтобы повысить общий уровень заведения, качество и уровень. К сожалению, многие мои коллеги-рестораторы не видели в замечаниях ничего кроме конкуренции. Реакции на подмеченные недочеты были разные – от обид до угроз. Очень важно прислушиваться ко мнению коллег и не допускать подобных ошибок в нашем бизнесе, ведь мы отвечаем не только за досуг и настроение людей, но и за человеческие жизни."