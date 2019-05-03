Не благодарите: горячее фото Ченнинга Татума в Instagram

Новости шоу бизнеса: Американский актер Ченнинг Татум разместил на просторы интернета абсолютно обнаженное фото.

На официальной странице в Instagram Ченнинг Татум опубликовал фотографию, которая произвела фурор в Сети. В кадре сексуальный актер позировал полностью обнаженным, прикрывая свое "достоинство" руками.

"Я проиграл в Дженгу Джессике Корниш. Проигравший (я) должен был опубликовать фотографию, которую выбрал другой человек (Джессика Корниш)… Я никогда больше не буду играть в Дженгу с ней…!" – написал Татум.

Менее чем за сутки фотография набрала около 4 миллионов лайков от пользователей социальной сети и более ста тысяч комментариев.

"Может, развод был к лучшему. Чен сразу такой жизнерадостный стал, во всяких авантюрах участвует. После этой фотки поддерживаю его еще больше!", "Идеальный мужчина выглядит именно так. Спасибо, что показываешь пухляшам на диванах, к чему стремиться", "Хотелось бы лично обнять Джессику и поблагодарить за прекраснейший вид на Татума" – комментируют поклонники.