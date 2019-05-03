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Не благодарите: горячее фото Ченнинга Татума в Instagram

Не благодарите: горячее фото Ченнинга Татума в Instagram
19:21 Пт, 3 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Американский актер Ченнинг Татум разместил на просторы интернета абсолютно обнаженное фото.

На официальной странице в Instagram Ченнинг Татум опубликовал фотографию, которая произвела фурор в Сети. В кадре сексуальный актер позировал полностью обнаженным, прикрывая свое "достоинство" руками.

"Я проиграл в Дженгу Джессике Корниш. Проигравший (я) должен был опубликовать фотографию, которую выбрал другой человек (Джессика Корниш)… Я никогда больше не буду играть в Дженгу с ней…!" – написал Татум.

 
 
 
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I lost a game of Jenga to Jessica Cornish. The loser (me) had to post a picture the other person (Jessica Cornish) picked... Smh and fml... I’m never playing Jenga with her ever again... : @jessiej

Публикация от Channing Tatum (@channingtatum)

Менее чем за сутки фотография набрала около 4 миллионов лайков от пользователей социальной сети и более ста тысяч комментариев.

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"Может, развод был к лучшему. Чен сразу такой жизнерадостный стал, во всяких авантюрах участвует. После этой фотки поддерживаю его еще больше!", "Идеальный мужчина выглядит именно так. Спасибо, что показываешь пухляшам на диванах, к чему стремиться", "Хотелось бы лично обнять Джессику и поблагодарить за прекраснейший вид на Татума" – комментируют поклонники.

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Ченнинг Татум, Instagram, Актер, Снимок, Фото.
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