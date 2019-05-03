Свадебный выпуск Vogue: Приянка Чопра украсила первую обложку глянца

Новости шоу бизнеса: Знаменитая индийская красавица, победительница конкурса "Мисс Мира 2000" и популярная модель Приянка Чопра стала главной звездой первого выпуска свадебного Vogue.

Масштабная многодневная свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса, о которой говорил весь мир, состоялась в декабре 2018 года. Грандиозное празднование продолжалось даже в январе 2019 года, так как статус отца в Индии, популярность модели и знаменитость ее жениха не позволили им сократить список приглашенных гостей.

Сеть взорвалась снимками Приянки Чопры в свадебном образе, который состоял из роскошного платья, расшитого миллионами жемчужин и драгоценными камнями, а также 22-метровой фаты. Женитьбу индийской красавицы по популярности можно сравнить с королевской свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась в мае 2018 года.

Так, представителями Vogue было решено пригласить ее стать звездой дебютного выпуска свадебной версии. На фото лицо модели прикрыто белоснежной вуалью, а она задумчиво смотрит прямо в камеру.