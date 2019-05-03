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Свадебный выпуск Vogue: Приянка Чопра украсила первую обложку глянца

Свадебный выпуск Vogue: Приянка Чопра украсила первую обложку глянца
19:43 Пт, 3 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая индийская красавица, победительница конкурса "Мисс Мира 2000" и популярная модель Приянка Чопра стала главной звездой первого выпуска свадебного Vogue.

Масштабная многодневная свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса, о которой говорил весь мир, состоялась в декабре 2018 года. Грандиозное празднование продолжалось даже в январе 2019 года, так как статус отца в Индии, популярность модели и знаменитость ее жениха не позволили им сократить список приглашенных гостей.

Сеть взорвалась снимками Приянки Чопры в свадебном образе, который состоял из роскошного платья, расшитого миллионами жемчужин и драгоценными камнями, а также 22-метровой фаты. Женитьбу индийской красавицы по популярности можно сравнить с королевской свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась в мае 2018 года.

 
 
 
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My fairytale Thank you @nlvogue for making me your first cover girl of the Love & Wedding issue.

Публикация от Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

Эффектный выход: Приянка Чопра показала декольте и загорелые ноги

Так, представителями Vogue было решено пригласить ее стать звездой дебютного выпуска свадебной версии. На фото лицо модели прикрыто белоснежной вуалью, а она задумчиво смотрит прямо в камеру.

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Vogue, Обложка, Глянец, Приянка Чопра, Свадебный выпуск Vogue.
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