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Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" посетит Украину

Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" посетит Украину
20:43 Пт, 3 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Известная американская актриса Роуз Макгоуэн приедет в Одессу.

Звезда посетит Украину в рамках Одесского международного кинофестиваля.

Роуз Макгоуэн стала специально приглашенной гостьей мероприятия, следовательно она будет находиться на Одесском кинофестивале, который пройдет с 12 по 20 июля. Об этом сообщили организаторы события на официальном сайте.

Знаменитая актриса сыграла в десятках фильмов, самые известные из которых – "Поколение игры DOOM", "Крик", "Грайндхаус", "Королевы убийства", "Конан-варвар", "Планета страха" и "Все женщины – ведьмы", в котором Макгоуэн снималась с 2001 по 2006 годы. В частности, киноактриса участвует в мероприятиях, касающихся гендерного равенства и феминизма.

Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Роуз МакГоуэн сделала аборт

Несколько лет назад она выпустила книгу "Отважная" (BRAVE), где рассказала о сексуальных домогательствах, которые ей пришлось испытать. Вследствие этого Роуз стала одной из активных участниц женского движения #MeToo против сексуальных преступлений.

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Актриса, Звезда, Знаменитость, Все женщины ведьмы, Роуз Макгоуэн, MeToo.
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