Александр Педан признался, что страдает зависимостью

Новости шоу бизнеса: Телеведущий впервые откровенно рассказал про свою самую большую слабость.

Сегодня, 4 апреля, на официальном YouTube-канале Маши Ефросининой вышел новый видеоролик. На этот раз "Экзамен на откровенность" сдавал известный украинский телеведущий Александр Педан. Впервые он откровенно рассказал о своей зависимости, которая помогает ему сохранять интерес к жизни и "кайфовать".

Выяснилось, что уже много лет Педан не может жить без выброса адреналина. Телеведущий испытал на себе около 30 экстремальный видов спорта и не собирается останавливаться.

"Я конченый экстремал. Это факт. Я попробовал больше 30 видов спорта. Это кайфово. Это альтернатива наркоте и бухлу. Если бы я не подсел на экстремальный спорт в свое время, я бы снаркоманился, сбухался или спроститутился, наверное. Потому что мужику надо куда-то выбрасывать свой тестостерон", — рассказывает Александр.

Однако несмотря на свою постоянную жажду к приключения, Педан остается прекрасным семьянином. У телеведущего подрастает двое детей: дочь Валерия (2005 г. р.) и сын Марк (2016 г. р.). Он проводит с ними большую часть свободного времени и старается с детства приобщать к спорту. Тем более, что сами дети совсем не против.