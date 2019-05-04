Холостяк 9 сезон 9 выпуск: тайна Никиты, скандальный уход одной из участниц

Новости шоу бизнеса: Главный герой шоу "Холостяк 9 сезон" пытается выбрать среди украинских красавиц именно ту, которая сумеет не только покорить его, но и сможет принять и разделить безумный образ жизни Никиты Добрынина.

Новая неделя на проекте Холостяк 9 сезон продолжилась во Франции. Девушки с новыми силами готовы покорять сердце Никиты.

В девятом выпуске первыми на свидание отправились Даша и София. Никита объяснил свой выбор тем, что именно они вызывают у него спутанные чувства: "Эти две девушки вызывают у меня самые противоречивые эмоции – София манипулирует своей загадочностью, а Даша – хитрая".

Никита принес с собой пленочную камеру. Однако, свидание с первых минут было пропитано напряженностью и дискомфортом, участницы не шли на контакт с "Холостяком" и постоянно молчали. На что Никита резко прореагировал, предложив закончить свидание. И только такой исход событий оживил Дашу с Софией, которым пришлось смириться с присутствием друг друга.

После того, как "Холостяк" с девчонками проявили пленку, Никита пригласил на индивидуальное общение Софию. Никита попытался найти контакт с Софией и узнать, почему она такая недовольная. Но девушка продолжала быть такой же загадочной.

Дальше общение тет-а-тет состоялось у Даши с Никитой, на котором был поднять вопрос женской хитрости. Это качество Даши весьма смущает главного героя, но участнице удалось переубедить Никиту в том, что она максимально честна на проекте. В подтверждении своих слов девушка поделилась тайной и рассказала, что у нее есть особенный пунктик касательно ее фамилии: "По паспорту у меня Матюнина, но я ее не воспринимаю, я придумала себе псевдоним Квиткова и уже 10 лет с ним".

Даша пояснила, что отец их бросил давно и она не хочет иметь ничего общего с ним. Никита понял все переживания девушки и также признался, что Добрынин – это псевдоним. На самом деле его зовут Вадим Кутя. Но как только он пришел работать на радио, ему придумали этот псевдоним.

На следующий день Холостяк пришел в гости в дом к девушкам. Чтобы избавиться от всех обид, которые могут быть друг у друга, Никита решил провести интересный французский ритуал – сжечь все накопленные обиды друг на друга. Он предложил свой вариант традиции французов и попросил девушек сжечь белую розу, как символ обид на него.

Первой подошла Даша и попросила "Холостяка" проводить с ней больше времени. Другая участница Лилия пообещала отпустить и забыть все поцелуи с другими девушками на проекте. А вот Марина, сжигая белую розу, не смогла проговорить свои переживания перед остальными девушками и вызвала Никиту на разговор, где откровенно рассказала о своих ревностных чувствах. Оля также решилась отпустить все переживания: "У меня нет обиды, что ты долго был равнодушен ко мне, у меня нет обиды на поцелуи других, потому что это твой выбор и я его принимаю. Но у меня есть обида за телефон".

София так и не смогла подойти к огню и сжечь свои обиды, а вот Никита это сделал молча. После непонятного для него поведения Софии у них состоялся индивидуальный разговор, на котором девушка заявила, что обид у нее нет. Но "Холостяк" не поверил девушке.

Позже Никита признался, какие переживания отпустил он. В частности, обещание Лилии бросить курить и ситуацию с телефоном Оли.

Следующими на свидание Никита пригласил Лилю и Олю. Их встреча была необычной – Никита подготовил девушкам испытания, чтобы посмотреть на их реакцию в сложной ситуации. Они отправились лакомиться устрицами. Но перед тем, как пойти в ресторан, они поехали на ферму, где выращивают устриц.

И это было довольно сложно, особенно для хрупких девушек. Оля поначалу была расстроена свиданием, ведь условия были неприятными – кругом одно болото, но чрезмерное внимание "Холостяка" подняло настроение девушке.

Лилия, наоборот, капризничала и не могла справиться со своей раздражительностью. Несмотря на это, Никита был доволен началом свидания: "Начало мне понравилось, не каждая девушка согласилась бы со мной таким заниматься, мы пережили новые эмоции".

После тяжелого начала свидания девушек ждал романтический ужин. Никита приготовил для Оли и Лили еще один сюрприз — вечерние платья. Поэтому на ужине обе имели непревзойденный вид.

Однако Оля начала в своей привычной манере проявлять недовольство. Никита решил пообщаться с ней лично. Но девушка на контакт не шла. Индивидуальное общение с Олей началось напряженно, девушка высказала Никите, что он слишком много времени и внимания посвящает Лилии. "Холостяк" немного разозлился и отметил, что не количество встреч, а качество – вот, что имеет значение. Оля напрямую задала вопрос главному герою шоу: "Что ты ко мне чувствуешь?". Но Никита не смог ответить однозначно и подметил, что Оля весь вечер выдвигает ему претензии.

Разговор с Лилией получился менее напряженным и с самого начала Никита приобнял девушку, что вызвало у Оли настоящую истерику. Девушка не смогла справиться с эмоциями и вызвала "Холостяка" снова на индивидуальное общение, где изъявила желание уйти с проекта, но Никита не хотел отпускать Олю и пытался успокоить ее.

"Мне не нравится, что я вижу, но я принимаю твой выбор. Я мирилась с поцелуями на проекте, с трогательным приглашением, с побегом в Париж, но на этом свидании не могу мириться, как ты обнимаешь Лилию. Я хочу уйти", – заявила с уверенностью Оля. В результате Оля села в машину и уехала к девочкам в шато, где со слезами на глазах собирала вещи. Одна из самых красивых участниц покинула шоу со словами: "Проект для меня оказался слишком сложным".

Церемония роз выпуске прошла в нестандартном формате – Никита вызывал каждую девушку на разговор по отдельности и задавал вопросы касательно их отношений. В результате розу получили все четыре участницы, которым в следующем выпуске предстоит знакомство с родителями.