"Стыдно за животяру?": Лобода разочаровала фанов снимком в купальнике

Новости шоу бизнеса: Некоторых поклонников Светланы Лободы возмутило ее фото в закрытом купальнике.

Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram часто делится с подписчиками фотографиями с выступлений, путешествий и повседневной жизни. Недавно она опубликовала снимок с моря, где она отдыхает со своими дочками.

На фото Светлана позирует возле бассейна в черном закрытом купальнике с глубоким вырезом и стильных солнцезащитных очках.

Поклонники активно отреагировали на публикацию и написали множество комментариев, однако не все они были положительными. Некоторые обвинили певицу в том, что она скрывает свой "неидеальный" живот, из-за чего и выбрала закрытый купальник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 3 Май 2019 в 8:22 PDT

Вот что написали в комментариях: "Все люди как люди, а Лобода, все-таки, суперзвезда", "Такая фигура, только белой завистью завидовать", "Не перестаю восхищаться", "Какая же идеальная ", "Невероятная просто!", "Лобода, а вашей маме зять не нужен. А то у меня есть брат, который не женат", "Почему все звезды одевают крытый купальник? Стыдно за животяру?".