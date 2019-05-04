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"Стыдно за животяру?": Лобода разочаровала фанов снимком в купальнике

"Стыдно за животяру?": Лобода разочаровала фанов снимком в купальнике
10:38 Сб, 4 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Некоторых поклонников Светланы Лободы возмутило ее фото в закрытом купальнике.

Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram часто делится с подписчиками фотографиями с выступлений, путешествий и повседневной жизни. Недавно она опубликовала снимок с моря, где она отдыхает со своими дочками.

На фото Светлана позирует возле бассейна в черном закрытом купальнике с глубоким вырезом и стильных солнцезащитных очках.

Поклонники активно отреагировали на публикацию и написали множество комментариев, однако не все они были положительными. Некоторые обвинили певицу в том, что она скрывает свой "неидеальный" живот, из-за чего и выбрала закрытый купальник.

 
 
 
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Светлана Лобода рассказала о неприятностях в Прибалтике 

Вот что написали в комментариях: "Все люди как люди, а Лобода, все-таки, суперзвезда", "Такая фигура, только белой завистью завидовать", "Не перестаю восхищаться", "Какая же идеальная ", "Невероятная просто!", "Лобода, а вашей маме зять не нужен. А то у меня есть брат, который не женат", "Почему все звезды одевают крытый купальник? Стыдно за животяру?".

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Все по теме:

Instagram, Снимок, Фото, Лобода, Светлана Лобода.
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