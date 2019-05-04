Как нежно: Потап посвятил стих в день рождения Насти Каменских

Новости шоу бизнеса: 4 мая Настя Каменских празднует 32 день рождения.

Популярная украинская певица Настя Каменских сегодня, 4 мая, отмечает свой день рождения. С этой датой ее поздравил продюсер и рэпер Потап, с которым, как подозревают поклонники, у Каменских отношения. На своей странице в Instagram Алексей Потапенко посвятил Насте стих, который написал сам.

"Кто — то скажет завистливо

"Роковая женщина"

Да, она — независима,

Но при этом застенчива

Она мега — талантлива,

Но при этом скромна

Коренное — романтика

А глагол — влюбленна

Под ногами поклонники

А под сценой фанаты

Грациозна и тоненька

Подпись к плакату

Ты одень свое

Ярко — весеннее платьечко

И дари всем нам счастье!

Любимая

Настечка!"

Поклонники оценили стих и присоединились к поздравлениям в комментариях под фото: "Самая-самая! Будь счастлива!", "Как нежно", "А вы что с Настей опять сошлись?".