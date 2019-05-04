Как нежно: Потап посвятил стих в день рождения Насти Каменских

Популярная украинская певица Настя Каменских сегодня, 4 мая, отмечает свой день рождения. С этой датой ее поздравил продюсер и рэпер Потап, с которым, как подозревают поклонники, у Каменских отношения. На своей странице в Instagram Алексей Потапенко посвятил Насте стих, который написал сам.
"Кто — то скажет завистливо
"Роковая женщина"
Да, она — независима,
Но при этом застенчива
Она мега — талантлива,
Но при этом скромна
Коренное — романтика
А глагол — влюбленна
Под ногами поклонники
А под сценой фанаты
Грациозна и тоненька
Подпись к плакату
Ты одень свое
Ярко — весеннее платьечко
И дари всем нам счастье!
Любимая
Настечка!"
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Кто - то скажет завистливо «Роковая женщина» Да , она - независима, Но при этом застенчива Она мега - талантлива, Но при этом скромна Коренное - романтика А глагол - влюбленна Под ногами поклонники А под сценой фанаты Грациозна и тоненька Подпись к плакату Ты одень своё Ярко - весеннее платьечко И дари всем нам счастье! Любимая Настечка! От к
Поклонники оценили стих и присоединились к поздравлениям в комментариях под фото: "Самая-самая! Будь счастлива!", "Как нежно", "А вы что с Настей опять сошлись?".