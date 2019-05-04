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"Мы на седьмом небе от счастья": актер Джонни Галецки станет отцом

"Мы на седьмом небе от счастья": актер Джонни Галецки станет отцом
17:22 Сб, 4 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Уже несколько дней Голливуд переживает настоящий бэби-бум.

Кира Найтли и Джеймс Райтон, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс объявили о предстоящем пополнении в семье. Вслед за ними впервые готовится стать отцом и звезда сериала "Теория большого взрыва" Джонни Галецки.

Счастливой новостью актер поделился на своей официальной странице в Instagram. Джонни Галецки признался, что не может сдерживать своей радости и что вскоре его первенец появится на свет.

"Мы на седьмом небе от счастья! С радостью сообщаем вам, что скоро станем родителями. В этот безумный и чудесный мир придет еще один маленький человек. Мы просим вас уважать нашу личную жизнь в этот радостный для нас миг", - рассказал Джонни Галецки.

44-летний Джонни Галецки ведет далеко не голливудскую жизнь. Он тщательно скрывает детали своих романов и не выставляет на показ отношения. Больше всего личную жизнь звезды "Теории большого взрыва" обсуждали, когда он встречался с коллегой по сериалу Кейли Куоко. Отношения пары начались после того, как они сыграли влюбленных, но после 2 лет актеры заявили о разрыве.

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Летом 2018 года Джонни Галецки впервые увидели с Алайной Майер, которая младше его на 22 года. Уже через месяц звездная пара подтвердила слухи СМИ, появившись вместе на красной дорожке People's Choice Awards. Теперь же Джонни и Алайна готовятся к появлению первенца.

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Ребенок, Семья, Знаменитости, Актер, Пополнение, Джонни Галецки, Голливудский актер.
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