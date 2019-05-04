"Мы на седьмом небе от счастья": актер Джонни Галецки станет отцом

Кира Найтли и Джеймс Райтон, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс объявили о предстоящем пополнении в семье. Вслед за ними впервые готовится стать отцом и звезда сериала "Теория большого взрыва" Джонни Галецки.
Счастливой новостью актер поделился на своей официальной странице в Instagram. Джонни Галецки признался, что не может сдерживать своей радости и что вскоре его первенец появится на свет.
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We are absolutely over the moon to announce that we will soon be welcoming a little one into this crazy and wonderful world. We ask that you please respect our privacy during this celebratory time for us and our families. There truly is love out there for all. We hope ours is the ember of yours, as we feel yours is the ember of ours.
"Мы на седьмом небе от счастья! С радостью сообщаем вам, что скоро станем родителями. В этот безумный и чудесный мир придет еще один маленький человек. Мы просим вас уважать нашу личную жизнь в этот радостный для нас миг", - рассказал Джонни Галецки.
44-летний Джонни Галецки ведет далеко не голливудскую жизнь. Он тщательно скрывает детали своих романов и не выставляет на показ отношения. Больше всего личную жизнь звезды "Теории большого взрыва" обсуждали, когда он встречался с коллегой по сериалу Кейли Куоко. Отношения пары начались после того, как они сыграли влюбленных, но после 2 лет актеры заявили о разрыве.
Летом 2018 года Джонни Галецки впервые увидели с Алайной Майер, которая младше его на 22 года. Уже через месяц звездная пара подтвердила слухи СМИ, появившись вместе на красной дорожке People's Choice Awards. Теперь же Джонни и Алайна готовятся к появлению первенца.