Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет

Новости шоу бизнеса: Самая молодая миллиардерша в мире прилетела в Нью-Йорк и сходила в ресторан Nobu, возле которого она попала в объективы папарацци.

Компанию ей составила дочь-годовалая Сторми. Для светского выхода Кайли надела over-size жакет и яркие брюки из прозрачной сетки, которая украшена блестящими стразами. Лодочки из пластика на каблуках завершили образ красавицы.

Переглянути цей допис в Instagram don’t sweat it Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 3 Тра 2019 р. о 9:04 PDT

Такая сетка уже стала трендом сезона весна-лето, который повторила смелая звезда американского шоу "Семейство Кардашян". Добавим, что вечером, 3 мая, Дженнер была без своего любимого Тревиса Скотта, ведь в объективы фотографов рэпер не попал.

Что интересно, 21-летняя Кайли надела верхнюю одежду на голое тело. На своей странице в Instagram она опубликовала более откровенные фото, на которых частично обнажила грудь.