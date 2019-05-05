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Просто мачо: Дмитрий Комаров снялся в откровенной фотосессии

Просто мачо: Дмитрий Комаров снялся в откровенной фотосессии
09:46 Вс, 5 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров, известный благодаря своему проекту "Мир наизнанку", ошеломил поклонников.

Он снялся в соблазнительной фотосессии с обнаженными красавицами.

Перед камерой он предстал дерзким мачо, которого окружают соблазнительные красавицы в прозрачных нарядах. Вместе с Дмитрием Комаровым для глянца снялись DJ Nana (настоящее имя – Анастасия Кумейко) и актриса и ведущая Иванна Онуфрийчук. Телеведущий примерил эффектные классические костюмы, а вот зажигательные брюнетки появились в журнале в сексуальном белье и прозрачных платьях.

 
 
 
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Дмитрий Комаров, Анастасия Кумейко и Иванна Онуфрийчук в эротической фотосессии для XXL Обложку майского XXL украсил знатный путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров, да еще и в компании очаровательных красавиц – DJ Nana (Анастисии Кумейко) и актрисы, ведущей программы "Без краватки" Иванны Онуфрийчук. Провокационная фотосессия и не менее откровенное интервью - все это вы сможете увидеть на страницах майского номера. В фотосессии Дмитрий предстал в необычном для себя амплуа отъявленного мачо, а в интервью рассказал нам не только о путешествиях, но и о своей жизни за кадром. Приглашенным редактором майского номера стал известный ресторатор и основатель компании First Line Group Дмитрий Запорожец. В своем авторском материале он рассказал о пяти условиях честного счастья. Известный ведущий, по совместительству главный герой романтического реалити «Холостяк» на СТБ, Никита Добрынин стал главным героем еще и в нашей стильной фотосессии. Ведущие роли ему неплохо удаются. В целом, номер наполнен весенним настроением и любовью к жизни. Наш колумнист-диетолог рассказала нам об оптимальном питании для эффективной работы мозга, а наш автор, специализирующийся на теме вина, поведал об алкогольных пристрастиях членов британской королевской семьи. Помимо этого мы не преминули поднять тему сверхчеловечества, точнее движения под названием «трансгуманизм». В майском номере вас также ждут главные сенсации Женевского автосалона, ретроспективный рассказ о самых драматичных финалах Лиги чемпионов, интервью с мастером по изготовлению ножей, рассуждения на тему пин-апа, а также листинг самых яркий мероприятий наступившего месяца.

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"Долго колебалась, раздеваться ли для мужского глянца. Вы не представляете, ежедневно мне пишут из многих изданий! Ну что ж, не устояла. Смотрите результат на обложке и страницах журнала XXL. Получилось очень горячо, ведь рядом со мной – прекрасная Nana и мачо Дмитрий Комаров", – поделилась впечатлениями одна из моделей, Иванна Онуфрийчук.

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За время своей карьеры Дмитрий Комаров успел создать имидж скромного путешественника, который не боится ехать в экзотические и невиданные зрителям места мира. Однако этот образ телеведущий мастерски нарушил, снявшись в сексапильной фотосессии для мужского журнала XXL.

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Фотосессия, Знаменитости, Телеведущий, Мир наизнанку, Дмитрий Комаров, Украинский телеведущий.
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