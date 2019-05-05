Просто мачо: Дмитрий Комаров снялся в откровенной фотосессии

Он снялся в соблазнительной фотосессии с обнаженными красавицами.
Перед камерой он предстал дерзким мачо, которого окружают соблазнительные красавицы в прозрачных нарядах. Вместе с Дмитрием Комаровым для глянца снялись DJ Nana (настоящее имя – Анастасия Кумейко) и актриса и ведущая Иванна Онуфрийчук. Телеведущий примерил эффектные классические костюмы, а вот зажигательные брюнетки появились в журнале в сексуальном белье и прозрачных платьях.
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Дмитрий Комаров, Анастасия Кумейко и Иванна Онуфрийчук в эротической фотосессии для XXL Обложку майского XXL украсил знатный путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров, да еще и в компании очаровательных красавиц – DJ Nana (Анастисии Кумейко) и актрисы, ведущей программы "Без краватки" Иванны Онуфрийчук. Провокационная фотосессия и не менее откровенное интервью - все это вы сможете увидеть на страницах майского номера. В фотосессии Дмитрий предстал в необычном для себя амплуа отъявленного мачо, а в интервью рассказал нам не только о путешествиях, но и о своей жизни за кадром. Приглашенным редактором майского номера стал известный ресторатор и основатель компании First Line Group Дмитрий Запорожец. В своем авторском материале он рассказал о пяти условиях честного счастья. Известный ведущий, по совместительству главный герой романтического реалити «Холостяк» на СТБ, Никита Добрынин стал главным героем еще и в нашей стильной фотосессии. Ведущие роли ему неплохо удаются. В целом, номер наполнен весенним настроением и любовью к жизни. Наш колумнист-диетолог рассказала нам об оптимальном питании для эффективной работы мозга, а наш автор, специализирующийся на теме вина, поведал об алкогольных пристрастиях членов британской королевской семьи. Помимо этого мы не преминули поднять тему сверхчеловечества, точнее движения под названием «трансгуманизм». В майском номере вас также ждут главные сенсации Женевского автосалона, ретроспективный рассказ о самых драматичных финалах Лиги чемпионов, интервью с мастером по изготовлению ножей, рассуждения на тему пин-апа, а также листинг самых яркий мероприятий наступившего месяца.
"Долго колебалась, раздеваться ли для мужского глянца. Вы не представляете, ежедневно мне пишут из многих изданий! Ну что ж, не устояла. Смотрите результат на обложке и страницах журнала XXL. Получилось очень горячо, ведь рядом со мной – прекрасная Nana и мачо Дмитрий Комаров", – поделилась впечатлениями одна из моделей, Иванна Онуфрийчук.
За время своей карьеры Дмитрий Комаров успел создать имидж скромного путешественника, который не боится ехать в экзотические и невиданные зрителям места мира. Однако этот образ телеведущий мастерски нарушил, снявшись в сексапильной фотосессии для мужского журнала XXL.