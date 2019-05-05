Просто мачо: Дмитрий Комаров снялся в откровенной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров, известный благодаря своему проекту "Мир наизнанку", ошеломил поклонников.

Он снялся в соблазнительной фотосессии с обнаженными красавицами.

Перед камерой он предстал дерзким мачо, которого окружают соблазнительные красавицы в прозрачных нарядах. Вместе с Дмитрием Комаровым для глянца снялись DJ Nana (настоящее имя – Анастасия Кумейко) и актриса и ведущая Иванна Онуфрийчук. Телеведущий примерил эффектные классические костюмы, а вот зажигательные брюнетки появились в журнале в сексуальном белье и прозрачных платьях.

"Долго колебалась, раздеваться ли для мужского глянца. Вы не представляете, ежедневно мне пишут из многих изданий! Ну что ж, не устояла. Смотрите результат на обложке и страницах журнала XXL. Получилось очень горячо, ведь рядом со мной – прекрасная Nana и мачо Дмитрий Комаров", – поделилась впечатлениями одна из моделей, Иванна Онуфрийчук.

За время своей карьеры Дмитрий Комаров успел создать имидж скромного путешественника, который не боится ехать в экзотические и невиданные зрителям места мира. Однако этот образ телеведущий мастерски нарушил, снявшись в сексапильной фотосессии для мужского журнала XXL.