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Мне не хватает какой-то любви другой: DZIDZIO мечтает стать отцом

Мне не хватает какой-то любви другой: DZIDZIO мечтает стать отцом
18:19 Вс, 5 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Известный украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) едва ли не впервые публично признался, что мечтает когда-нибудь стать отцом.

 Артист добавил, что ему не хватает особой любви, которую передает ребенок.

Откровенным признанием артист поделился в программе "Светская жизнь". По словам Дзидзьо, всему свое время, однако он был бы счастлив стать отцом.

"Придет время и на это! Нюхом чую, что он где-то недалеко, потому что уже пора! Мне не хватает какой-то любви другой! От публики есть, от родственников и близких тоже, а это должна быть какая-то иная любовь! Такая детская любовь, которая раскрыла бы меня иным образом!" – признался Дзидзьо.

Вероятно, это стало одной из причин, почему артист согласился стать звездным тренером шоу "Голос. Дети-5". О будущем проекте Дзидзьо отзывается с большим трепетом и заявляет, что имеет соответствующий опыт, которым хотел бы поделиться с юными вокалистами. Также артист заверил, что может быть достаточно строгим и умеет отказывать другим, даже детям.

DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"

"У меня опыт есть, я знаю, что такое работать с детьми и как им отказывать. Я знаю и такое, как родители за последние деньги приезжают со всей Украины, и как им это трудно дается! Я выплакал кучу крокодильих слез, потому что очень переживаю за них! Если кто-то считает, что я профессионально не подхожу для этого шоу, то я вам скажу: мое первое образование – вокально-хоровой отдел в музыкальной школе, второе образование – дирижер симфонического оркестра, да еще и эстрадный вокал!" – заявил Дзидзьо.

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Отец, Артист, Певец, Дзидзьо, DZIDZIO, Михаил Хома.
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