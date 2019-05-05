Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на высоких каблуках

Новости шоу бизнеса: Светская львица Ким Кардашян, которая воспитывает вместе с рэпером Канье Уэстом трех детей и совсем скоро станет мамой в четвертый раз, снова стала жертвой критики пользователей в социальных сетях.

На своей странице в Instagram Ким опубликовала снимки с дочками – годовалой Чикаго и пятилетней Норт.

Пользователи в сети сразу обратили внимание на обувь маленькой дочери Канье Уэста. А именно на то, что Норт взяла на выход мамины босоножки на высоком каблуке, которые ей слишком великоваты.

"Ким, купи уже для Норт обувь ее размера, если ты ей позволяешь это носить", "Ничего себе, как быстро растет Норт", – пишут подписчики Кардашян в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram True’s Birthday party! Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 5 Май 2019 в 6:18 PDT

Добавим, что это не впервые Ким рассказывает о том, как старшая дочь примеряет ее одежду дома, но такой публичный выход стал первым для нее.