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"Марув Монро": певица MARUV оголилась для чувственной фотоссесии

"Марув Монро": певица MARUV оголилась для чувственной фотоссесии
21:39 Вс, 5 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Певица показала подписчикам откровенные яркие кадры.

Известная певица MARUV часто шокирует своими новыми откровенными фото и видео. Ее образ роковой и властной женщины-вамп приводит в восторг многочисленных поклонников, а выступления, граничащие с эротическими шоу, заставляют их сердца учащенно биться.

Девушка решила порадовать поклонниками чувственными портретными снимками с нового фотосета, опубликовав результаты своих творческих экспериментов перед объективом в Instagram.

На серии кадров Анна отражена в пикантном сетчатом наряде. Весь акцент — на выражении лица и эмоциях звезды. Она продемонстрировала на камеру настоящую страсть и чувственную наслаждение.

 
 
 
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Photo by @olehphoenix

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Соблазнительно приоткрытые губы, накрашенные красной помадой, прикрытые веки, влажные растрепанные в художественном беспорядке волосы и слегка прищур помогли создать эффектные и запоминающиеся образы, которые мгновенно оценили ее поклонники.

 
 
 
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Photo by @olehphoenix

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Певица MARUV не перестает удивлять: очередная смена имиджа

Ответ от подписчиков не пришлось долго ждать и девушку буквально забросали восхищенными комментариями: "Очень красиво и вкусно шикарная "Марув Монро"", "Просто секси!!!!!!",  "Ааа, я не могу, как же она прекрасна"

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Instagram, Фотосессия, Фото, Снимки, Певица, MARUV.
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