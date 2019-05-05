"Марув Монро": певица MARUV оголилась для чувственной фотоссесии

Новости шоу бизнеса: Певица показала подписчикам откровенные яркие кадры.

Известная певица MARUV часто шокирует своими новыми откровенными фото и видео. Ее образ роковой и властной женщины-вамп приводит в восторг многочисленных поклонников, а выступления, граничащие с эротическими шоу, заставляют их сердца учащенно биться.

Девушка решила порадовать поклонниками чувственными портретными снимками с нового фотосета, опубликовав результаты своих творческих экспериментов перед объективом в Instagram.

На серии кадров Анна отражена в пикантном сетчатом наряде. Весь акцент — на выражении лица и эмоциях звезды. Она продемонстрировала на камеру настоящую страсть и чувственную наслаждение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Photo by @olehphoenix Публикация от MARUV (@maruvofficial) 3 Май 2019 в 9:14 PDT

Соблазнительно приоткрытые губы, накрашенные красной помадой, прикрытые веки, влажные растрепанные в художественном беспорядке волосы и слегка прищур помогли создать эффектные и запоминающиеся образы, которые мгновенно оценили ее поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Photo by @olehphoenix Публикация от MARUV (@maruvofficial) 3 Май 2019 в 9:13 PDT

Ответ от подписчиков не пришлось долго ждать и девушку буквально забросали восхищенными комментариями: "Очень красиво и вкусно шикарная "Марув Монро"", "Просто секси!!!!!!", "Ааа, я не могу, как же она прекрасна"