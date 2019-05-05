"Тут без фастум-геля не обойтись...": MARUV на съемках нового клипа

Новости шоу бизнеса: MARUV эротично изогнулась на съемках нового клипа.

Эпатажная украинская певица MARUV показала яркие снимки со съемок нового клипа. Певица пообещала представить новую работу совместно с диджеем Mosimann.

Под снимком в Instagram певица сообщила, что работа будет презентована 17 мая.

Судя по фото со съемочной площадки, клип получится очень ярким. Чего стоит одно фото Марув в костюме телесного цвета. Девушка изогнулась в просто невероятной позе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #MonAmour with @mosimannofficial is coming 17.05.2019 Публикация от MARUV (@maruvofficial) 5 Май 2019 в 6:02 PDT

"Береги ноги, пожалуйста. Очень опасная платформа", "Тут без фастум-геля не обойтись...", - пишут подписчики.