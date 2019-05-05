"Тут без фастум-геля не обойтись...": MARUV на съемках нового клипа

Эпатажная украинская певица MARUV показала яркие снимки со съемок нового клипа. Певица пообещала представить новую работу совместно с диджеем Mosimann.
Под снимком в Instagram певица сообщила, что работа будет презентована 17 мая.
Судя по фото со съемочной площадки, клип получится очень ярким. Чего стоит одно фото Марув в костюме телесного цвета. Девушка изогнулась в просто невероятной позе.
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"Береги ноги, пожалуйста. Очень опасная платформа", "Тут без фастум-геля не обойтись...", - пишут подписчики.