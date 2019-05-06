Кендалл Дженнер решилась изменить свой внешний вид

Новости шоу бизнеса: Известная модель Кендалл Дженнер призналась, что готова к важному бьюти-эксперименту.

Бьюти-эксперименты у сестер Кардашьян-Дженнер в крови. Мы уже стилист счета подсчитывая - сколько раз Ким и Кайли радикально меняли цвет своих волос? Или это был только парик? На контрасте их успешная сестра - самая высокооплачиваемая супермодель Кендалл Дженнер - привыкла придерживаться классического стиля в отношении собственной внешности.

Однако на днях именно 23-летняя звезда рекламных кампаний сделала неожиданное заявление - она хочет избавиться от своих волос.

В недавнем интервью изданию E! она заявила: «Я часто думаю о том, чтобы просто сбрить все волосы. И некоторые из моих друзей пытаются подтолкнуть меня к этому». Единственное, что пока останавливает звезду - сходство со своей мамой, Крис Дженнер.

«Если я постригусь коротко, то стану безумно похожа на маму. Я уже одевала на съемках подобные парики. И это уж слишком. Я становлюсь буквально мини-копией Крис Дженнер. И это проблема».

Похоже, Дженнер всерьез задумалась над тем, чтобы радикально изменить прическу. Недавно она выложила в аккаунте фото с челкой и подписью - «Может быть, так?» Уверены, что одним взмахом машинки для бритья Кендалл может ввести новую моду.