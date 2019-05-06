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После свадьбы Софи Тернер взяла фамилию мужа

После свадьбы Софи Тернер взяла фамилию мужа
13:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Актриса взяла фамилию музыканта, а церемония обошлась молодоженам всего в несколько сотен долларов.

На прошлой неделе романтика Лас-Вегаса побудила Софи Тернер и Джо Джонаса обменяться свадебными клятвами у импровизированного алтаря во главе с фейковым Элвисом Пресли. О женитьбе звезд таблоиды и поклонники узнали благодаря видеозаписям исполнителя Diplo.

Пока точно неизвестно, когда состоится планируемая свадебная церемония во Франции, и будет ли она вообще, поскольку брак Софи Тернер и Джо Джонаса является законным. Они получили свидетельство о браке, в котором, по словам очевидцев, указано желание актрисы взять фамилию мужа и после свадьбы именоваться Софи Белиндой Джонас.

Как утверждает издание E!News, женитьба в часовне L'Amour обошлась паре всего в 675 долларов. В перечне услуг оказались: прокат лимузина до 10 часов вечера, 36 фотографий, букет невесты и бутоньерка, видеозапись с церемонией и двойник Элвиса Пресли. Вместо традиционного белого платья Софи надела шелковый комбинезон от Bevza и обувь от Loeffler Randall, чья общая стоимость превысила 1 тыс. долларов. 

 
 
 
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Публикация от @miarrencomet

Свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса: фото и новые подробности

Вероятно, Тернер и Джонасу придется выложить гораздо больше денег для предстоящей церемонии во Франции, которую молодожены планировали провести этим летом. В различных интервью Софи заявляла, что собирается устроить скромную свадьбу в кругу близких друзей и родных, а свою коллегу по "Игре престолов" и близкую подругу Мэйси Уильямс одеть в платье подружки невесты.

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Свадьба, Женитьба, Знаменитости, Актриса, Софи Тернер.
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