"Хороший парень": Оля Полякова рассказала, как относится к парню своей дочери

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Оля Полякова - настоящая любимица публики.

Украинская певица Оля Полякова ответила, что думает про парня своей дочки Маши.

Артистка не стесняется быть дерзкой и смело выражаться в своих социальных сетях. У Поляковой двое дочерей: восьмилетняя Алиса и 14-летняя Маша. Последняя, к слову, уже активно строит карьеру блогера. У девушки более ста тысяч подписчиков в Instagram и она не раз признавалась, что уже сама зарабатывает себе на жизнь, продавая рекламу.

Как и любая девушка ее возраста Маша начинает познавать мир романтики и любви. Так, в ее профиле в Instagram периодически появляются фотографии с парнем, которого зовут Максим. Некоторые из них Маша подписывает весьма романтично.

На днях Оля Полякова в своих сторис рассказала, как относится к парню Маши. Она ответила на вопрос, который в функции опросника ей задали подписчики. Так, Оля написала, что считает отношения дочери скорее дружественными, чем романтическими, а то что Маша с Максимом пара, по мнению Поляковой — это лишь мысль, о которой нравится думать молодым людям. В заключение она добавила, что считает парня дочери "хорошим мальчиком".

Отметим, что сама Полякова скрывает своего мужа от глаз общественности. Она объясняет это тем, что он сам не любит фотографироваться и его нет ни в одной соцсети. Также она написала, что уважает право мужа на приватность, так что, по всей видимости, супруг и сам не готов к тому, чтобы "светиться" с женой в новостных сводках.