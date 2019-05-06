Анна Седокова разозлила поклонников вульгарным видео

Новости шоу бизнеса: Экс-солистка "ВИА гры" поделилась откровенным роликом.

Сбежавшая в РФ украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила поклонников откровенным видео.

На опубликованном в Instagram ролике звезда устроила танцы на корточках в леопардовом костюме. Видеозапись плясок она снимала сама.

Многим не понравились танцы певицы. Пользователи назвали ролик, который Анна Седокова разместила в сети, слишком вульгарным.

"Не понимаю, зачем себя так вести?", "Смотрю на ленту Седоковой и что не пост, то какое-то изгибание, раздвигание", "Выпендрежница", "Сколько можно?", - написали пользователи сети.