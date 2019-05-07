54-летняя Моника Беллуччи снялась в фотосессии для известного журнала

Новости шоу бизнеса: Моника Беллуччи не перестает удивлять своим стильным и молодежным образом.

Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи не устает радовать мир своими новыми фото. Нестареющая красотка снялась в новой фотосессии для глянцевого журнала Inprint Magazine. На снимках Моника запечатлена в нескольких образах.

На одном из снимков Моника позирует в черном пиджаке с крупными пуговицами и джинсах.

На другом фото Беллуччи предстает в мечтательном образе, надев теплый светло-коричневый свитер.

Также Моника призналась, что была удивлена подарком от журнала: "Редактор и стилист Inprint приготовили для меня на съемке настоящий сюрприз - сделали футболку с моей фамилией!", – говорит Моника.