Дима Коляденко поделился фото с Ириной Билык

Новости шоу бизнеса: Поклонники уверены, что 47-летний шоумер до сих пор любит певицу Ирину Билык.

Известный украинский танцовщик и ведущий Дима Коляденко за последнее время кардинально сменил имидж, но вот сердце мужчины осталось прежним. Об этом свидетельствует многочисленные совместные фото и нежные подписи к ним.

"Моя принцесса", "Цветочек", "Красота!", "Богиня" — так Коляденко называет свою музу в социальных сетях.

Стоит отметить, что пара прожила в гражданском браке 2,5 года. Для Коляденко этот союз закончился так же, как и предыдущий: жена полюбила другого. После развода Дмитрий оказался на улице.

"Она вызвала 19 человек ОМОНа, и меня забрали в обезьянник. Босиком, в одних штанах и майке! Грязного, потного, вонючего и небритого. Ира долго не отвечала на мои просьбы бросить мне с балкона тапочки или новую чистую майку. Даже не соизволила поднять трубку или ответить на мои sms-ки. Я не в обиде на нее лишь потому, что она честно призналась: "Дим, ты очень хороший, но сегодня я люблю не тебя, а другого!" — рассказывал он ранее в интервью "Бульвару Гордона".

К счастью, сейчас бывшие возлюбленные поддерживают прекрасные отношения.

"Она запрещает мне говорить слово "бывшая". Но это моя бывшая Любимая Женщина. Она была, есть и будет моей жизнью. Я очень радуюсь, что мы действительно с ней нормально общаемся!" — делится Коляденко.

Поклонники же все еще верят, что "бывшие" когда-нибудь станут нынешними.

"Дима вы так любите Иру!!!!! И уже сколько лет!!!! Это настоящие чувства!!!Хочу что-бы вы были вместе всегда!!!", "Таким отношением могут многие за завидовать! Молодцы!", "Мне кажется вы созданы друг для друга", "Когда вы уже будете вместе…. скорее б", — пишут в комментариях.