Леся Никитюк показала милую фотографию со своим "любимым"

Новости шоу бизнеса: После расставания с ее женихом телеведущую регулярно застают в компании известных мужчин.

Телеведущая Леся Никитюк умилила фанатов новыми снимками.

"Суперблондинка" Леся Никитюк регулярно подогревает интерес к своей личной жизни. Однако она не спешит раскрывать все карты и сохраняет интригу.

Так, на днях Никитюк показала милую фотографию со своим "любимым" — Рафаэлем, сокращенно Рафиком. Этот белый пушистый пес ни на шаг не отходит от своей хозяйки и служит ей надежной защитой.

Поклонники тоже успели полюбить питомца Никитюк. Фотографии с ним набирают сотни тысяч лайков и комплиментов.

"Прикольно. Он на выставках участвовал?", "Мимими пьосик", "Куця паця", "Такая няшка", "Боже, вы такая красивая пара", "Классная собака и ты классная", "Какой замечательный пес!", "Лапутульки", "Просто бомба", "Очень мило выглядите", — пишут в комментариях.