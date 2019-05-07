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Екатерина Кухар удивила всех пикантным фото

Екатерина Кухар удивила всех пикантным фото
14:19 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram поделилась серией фото с путешествия и поразила поклонников роскошной фигурой.

Украинская балерина Екатерина Кухар опубликовала соблазнительные фотографии с отдыха на Крите.

После майских праздников Екатерина Кухар рванула на отдых. На сей раз украинская знаменитость выбрала Крит. 

"Love is… Что такое ЛЮБОВЬ?! 

 
 
 
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Love is.... Что такое ЛЮБОВЬ?! Для меня это: Физическое и эмоциональное желание быть там и с тем чьё физическое присутствие жизненно необходимо.... Это неподвластная нам химия, природу которой мы не в силах объяснить, даже если будем всеми силами стараться отвергнуть и убежать от неё... Это болезнь, с которой можно жить... Мне совсем не присуща любовь с первого взгляда..... я женщина эмоциональная, но крайне рациональная... ))) Привыкшая проверять всё временем, поступками, а не словами... Долго всматривающаяся, проверяющая, ищущая изъян и подвох... Но, никогда не говори НИКОГДА! ))) Есть места в которых вам ПРОСТО ХОРОШО.....и люди....., которые угадывают твои мысли и желания ... @abatonisland #abatonisland #loveis #любовьспервоговзгляда #travel #theartofrelaxing #chanceprivateclub @chance_private_club #ekaterynakukhar # А что для вас любовь?!

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Для меня это: Физическое и эмоциональное желание быть там и с тем чье физическое присутствие жизненно необходимо…. Это неподвластная нам химия, природу которой мы не в силах объяснить, даже если будем всеми силами стараться отвергнуть и убежать от нее… Это болезнь, с которой можно жить… Мне совсем не присуща любовь с первого взгляда… Я женщина эмоциональная, но крайне рациональная… Привыкшая проверять все временем, поступками, а не словами… Долго всматривающаяся, проверяющая, ищущая изъян и подвох… Но, никогда не говори никогда! Есть места, в которых вам просто хорошо… И люди, которые угадывают твои мысли и желания…" – написала Кухар.

"Принцесса во дворце": Екатерина Кухар поделилась снимком в невероятном образе

"Ваша красота спасет мир!!!", "Сексуальный изгиб примы-пантеры. Невероятная", "Катенька, что это за вульгарите??? Ха-ха", "Ой, у вас идеальная фигура" – пишут в Сети.

Как сообщалось ранее, Прима-балерина украинского театра оперы и балета Екатерина Кухар недавно вышла замуж за своего партнера Александра Стоянова после 10 лет совместной жизни.

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Знаменитости, Образ, Фото, Пикантные фото, Екатерина Кухар.
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