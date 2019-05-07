Екатерина Кухар удивила всех пикантным фото

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram поделилась серией фото с путешествия и поразила поклонников роскошной фигурой.

Украинская балерина Екатерина Кухар опубликовала соблазнительные фотографии с отдыха на Крите.

После майских праздников Екатерина Кухар рванула на отдых. На сей раз украинская знаменитость выбрала Крит.

"Love is… Что такое ЛЮБОВЬ?!

Для меня это: Физическое и эмоциональное желание быть там и с тем чье физическое присутствие жизненно необходимо…. Это неподвластная нам химия, природу которой мы не в силах объяснить, даже если будем всеми силами стараться отвергнуть и убежать от нее… Это болезнь, с которой можно жить… Мне совсем не присуща любовь с первого взгляда… Я женщина эмоциональная, но крайне рациональная… Привыкшая проверять все временем, поступками, а не словами… Долго всматривающаяся, проверяющая, ищущая изъян и подвох… Но, никогда не говори никогда! Есть места, в которых вам просто хорошо… И люди, которые угадывают твои мысли и желания…" – написала Кухар.

"Ваша красота спасет мир!!!", "Сексуальный изгиб примы-пантеры. Невероятная", "Катенька, что это за вульгарите??? Ха-ха", "Ой, у вас идеальная фигура" – пишут в Сети.

Как сообщалось ранее, Прима-балерина украинского театра оперы и балета Екатерина Кухар недавно вышла замуж за своего партнера Александра Стоянова после 10 лет совместной жизни.