Алина Гросу похвасталась обручальным кольцом

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 7 мая, Алина в своем Instagram опубликовала новый снимок.

Украинсая певица и актриса Алина Гросу опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Пару месяцев украинская певица Алина Гросу впервые рассказала о своем молодом человеке Александре. Это произошло в эфире телеканала Украина. Оказалось, что вместе молодые уже четыре года, а на вопрос ведущих о свадьбе артистка лишь уклончиво попросила спросить ее об этом в июне. Не так давно певица Ирина Билык проговорилась о том, что свадьба ее крестницы состоится в июне в Венеции и все семейство уже активно готовится к торжеству.

На нем запечатлена правая рука артистки, а на безымянном пальце у нее сверкает обручальное кольцо. В подписи она в открытую заявила о помолвке. Судя по геолокации на публикации, Алина сейчас находится в столице Чехии, Праге. Возможно, именно там Александр и сделал предложение возлюбленной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #isaidyes Публикация от GROSU (@alina_grosu) 7 Май 2019 в 4:21 PDT

"#isaidyes (Я сказала да)", — подписала снимок Гросу.

Поклонники принялись поздравлять невесту: "Ваууууу! Поздравляю", "Поздравляю тебя! Большой и крепкой любви вам", "Поздравляю вас", "Поздравляю", "Поздравляю тебя!", "Поздравляю, Алинка", "Вітаю", "Вітаю!!! Ви на це заслужили".