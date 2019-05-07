Даша Астафьева мотивирует поклонников заниматься спортом

Новости шоу бизнеса: Видео с тренировки Даша Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, певица и актриса Даша Астафьева мотивирует своих поклонников в социальных сетях тем, что никогда не поздно вернуться с "загула" и начать заниматься спортом и заботиться о собственной внешности.

Астафьева призналась, что поправилась на 5 килограмм, но решила не оправдываться из-за насыщенного графика и большого количества работы.

"Каждая из нас срывается и знает почему! Глупо оправдываться, верить комплиментам чужих людей и каждый день думать, что зеркало дома в неудачном месте стоит", – отметила певица.

Также звезда процитировала своего тренера, который говорит ей после "долгой разлуки и еженедельных обещаний скоро вернуться": "Ты хорошо выглядишь. Но сама знаешь, что можешь лучше".

Своим роликом Даша попыталась мотивировать поклонников к занятиям спортом. На видео она показала, как делает некоторые упражнения на ягодицы и пресс.