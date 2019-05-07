Скачать
Среда, 08.05.2019
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Мама Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы выяснить, почему ее дочь держали в психбольнице
Мама Бритни Спирс обратилась в суд

Даша Астафьева мотивирует поклонников заниматься спортом

Даша Астафьева мотивирует поклонников заниматься спортом
22:32 Вт, 7 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Видео с тренировки Даша Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, певица и актриса Даша Астафьева мотивирует своих поклонников в социальных сетях тем, что никогда не поздно вернуться с "загула" и начать заниматься спортом и заботиться о собственной внешности.

Астафьева призналась, что поправилась на 5 килограмм, но решила не оправдываться из-за насыщенного графика и большого количества работы.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Девчонки. Сдаюсь. Я поправилась на 5кг. Не буду оправдывать себя тем, что было много работы... сложный график... и мало времени для спорта) Каждая из нас срывается, и знает почему! Глупо оправдываться, верить комплиментам чужих людей и каждый день думать, что зеркало дома в неудачном месте стоит ))) Мой тренер @krasyuk_13_yury всегда строг и хладнокровен, но справедлив! И за это я его уважаю. «Ты хорошо выглядишь. Но, сама знаешь, что можешь лучше» Так он говорит, каждый раз, после нашей длительной разлуки, и еженедельных обещаний скоро вернуться! Я вернулась! Если вы в загуле, как была я, давайте, возвращайтесь!

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

"Каждая из нас срывается и знает почему! Глупо оправдываться, верить комплиментам чужих людей и каждый день думать, что зеркало дома в неудачном месте стоит", – отметила певица.

Украинский Met Gala: Маша Ефросинина поделилась смешными снимками

Также звезда процитировала своего тренера, который говорит ей после "долгой разлуки и еженедельных обещаний скоро вернуться": "Ты хорошо выглядишь. Но сама знаешь, что можешь лучше".

Своим роликом Даша попыталась мотивировать поклонников к занятиям спортом. На видео она показала, как делает некоторые упражнения на ягодицы и пресс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Даша Астафьева, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Стадион так стадион": Каплин предложил два этапа инаугурации Зеленского
02 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
05 Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уволил Аллерова и назначил и.о. командующего Нацгвардией
Командующий Нацгвардией уволен указом Порошенко
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
ВАКС будет запущен в сентябре
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в &quot;Алладине&quot;
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в "Алладине"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь