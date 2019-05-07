Даша Астафьева мотивирует поклонников заниматься спортом

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, певица и актриса Даша Астафьева мотивирует своих поклонников в социальных сетях тем, что никогда не поздно вернуться с "загула" и начать заниматься спортом и заботиться о собственной внешности.
Астафьева призналась, что поправилась на 5 килограмм, но решила не оправдываться из-за насыщенного графика и большого количества работы.
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Девчонки. Сдаюсь. Я поправилась на 5кг. Не буду оправдывать себя тем, что было много работы... сложный график... и мало времени для спорта) Каждая из нас срывается, и знает почему! Глупо оправдываться, верить комплиментам чужих людей и каждый день думать, что зеркало дома в неудачном месте стоит ))) Мой тренер @krasyuk_13_yury всегда строг и хладнокровен, но справедлив! И за это я его уважаю. «Ты хорошо выглядишь. Но, сама знаешь, что можешь лучше» Так он говорит, каждый раз, после нашей длительной разлуки, и еженедельных обещаний скоро вернуться! Я вернулась! Если вы в загуле, как была я, давайте, возвращайтесь!
"Каждая из нас срывается и знает почему! Глупо оправдываться, верить комплиментам чужих людей и каждый день думать, что зеркало дома в неудачном месте стоит", – отметила певица.
Также звезда процитировала своего тренера, который говорит ей после "долгой разлуки и еженедельных обещаний скоро вернуться": "Ты хорошо выглядишь. Но сама знаешь, что можешь лучше".
Своим роликом Даша попыталась мотивировать поклонников к занятиям спортом. На видео она показала, как делает некоторые упражнения на ягодицы и пресс.