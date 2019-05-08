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Среда, 08.05.2019
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Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь

Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь

Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь
11:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На снимке девочка запечатлена с патчами под глазами и мокрыми волосами.

Украинский клипмейкер Алан Бадоев поделился трогательным снимком дочери в своем Instagram.

Украинский режиссер Алан Бадоев один из самых популярных отечественных клипмейкеров. Он начал свой путь со съемок документальных фильмов, а позже стал известен благодаря первой большой видеоработе — клипу на песню Ирины Билык Снег. Сейчас артист работает с топовыми украинскими и российскими музыкантами, снимая клипы для Макса Барских, TAYANNA, Веры Брежневой, Насти Каменских, Kadnay и многих других. Алан был женат на телеведущей Жанне Бадоевой, с которой у них в 2005 году родилась дочь Лолита. Также в браке с Жанной Бадоев воспитывал ребенка телезвезды от первого брака Бориса.

На днях режиссер опубликовал в своем Instagram снимок своей подросшей дочери. В апреле Лолите исполнилось уже 14 лет и она растет настоящей красавицей, похожей на свою звездную маму. Сейчас она проживает в Италии с братом.  

 
 
 
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Дочь @lola_mikk

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Жанна Бадоева серьезно заболела

"Дочь", — коротко подписал снимок Алан.

Подписчики принялись обсуждать новый снимок режиссера: "Алан, как она на вас похожа!", "У меня каждое утро такая же картина с патчами", "Красотка!!! Так на Жанну похожа", "О, Боже! Жанна не участвовала", "Прикольная доча", "Зачем ей патчи, мелкая же еще!".

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Знаменитости, Алан Бадоев, Украинский режиссер, Дочь Алан Бадоев.
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