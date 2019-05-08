Меган Маркл родила: Кейт Миддлтон прокомментировала рождение сына Маркл и Гарри

Новости шоу бизнеса: Рано утром в понедельник, 6 мая, Меган Маркл родила первенца.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон высказалась о рождении первенца Меган Маркл и принца Гарри.

Малыш появился на свет в домашней обстановке, так как будущая мама отказалась рожать у королевских врачей. Все таинство родов прошло конфиденциально.

У принца Гарри и Меган Маркл родился мальчик весом 3 килограммов и 300 граммов. Он сможет использовать одно из меньших званий Гарри и будет известен как граф Думбартон.

Недавно в британских СМИ появился первый комментарий супруги брата принца Гарри, герцогини Кейт Миддлтон.

"Это такое особенное время! Его рождение как раз совпало с периодом, на который приходятся дни рождения Луи и Шарлотты. Удачная пора для появления на свет. Как сказал Уильям, мы с нетерпением ждем встречи с ними и объявления его имени", – сказала Миддлтон.