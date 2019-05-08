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В пресс-службе Насти Каменских умалчивают о свадьбе певицы с Потапом

В пресс-службе Насти Каменских умалчивают о свадьбе певицы с Потапом
19:12 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Пресс-служба певицы Насти Каменских прокомментировала новость о ее свадьбе с продюсером Потапом.

На днях издание Страна, ссылаясь на анонимного информатора, сообщило, что в течение двух недель Настя Каменских и Потап объявят о своей женитьбе. Так, в СМИ пишут: свадьба артистов запланирована на 23 мая, а организатором торжества выступит ивент-агентство Людмилы Голубицкой GG PROJECT. Другие подробности пока не известны, все детали касательно проведения мероприятия держатся в строжайшем секрете.

Журналисты Viva! связались с пресс-службой Насти Каменских, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию напрямую. Однако никакого четкого ответа получить не удалось.

"В личной жизни Каменских все хорошо, и это главное, что нужно знать ее поклонникам", – прокомментировали в пресс-службе.

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Тем не менее, информация о том, что Настя Каменских выйдет замуж за Потапа в конце мая 2019 года, была не раз подтверждена проверенными источниками. Когда же артисты сделают официальное признание, до сих пор неизвестно.

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Знаменитости, Звезды, Настя Каменских, Потап, Певица, Украинская певица, Алексей Потапенко.
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