В пресс-службе Насти Каменских умалчивают о свадьбе певицы с Потапом

Новости шоу бизнеса: Пресс-служба певицы Насти Каменских прокомментировала новость о ее свадьбе с продюсером Потапом.

На днях издание Страна, ссылаясь на анонимного информатора, сообщило, что в течение двух недель Настя Каменских и Потап объявят о своей женитьбе. Так, в СМИ пишут: свадьба артистов запланирована на 23 мая, а организатором торжества выступит ивент-агентство Людмилы Голубицкой GG PROJECT. Другие подробности пока не известны, все детали касательно проведения мероприятия держатся в строжайшем секрете.

Журналисты Viva! связались с пресс-службой Насти Каменских, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию напрямую. Однако никакого четкого ответа получить не удалось.

"В личной жизни Каменских все хорошо, и это главное, что нужно знать ее поклонникам", – прокомментировали в пресс-службе.

Тем не менее, информация о том, что Настя Каменских выйдет замуж за Потапа в конце мая 2019 года, была не раз подтверждена проверенными источниками. Когда же артисты сделают официальное признание, до сих пор неизвестно.