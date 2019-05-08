Олег Винник планирует выехать из Украины

Новости шоу бизнеса: В субботу, 11 мая, стартует европейский тур Олега Винника.

Украинский певец и секс-символ Олег Винник отправляется в грандиозный европейский тур.

В рамках европейского тура, которого артист представит авторскую музыкальную программу в Вильнюсе, Литва, и Праге, Чехия, а также даст серию концертов в городах Германии.

Для своих выступлений певец выбрал не клубы, а концертные залы, в частности, Friedrich Ebert Halle в Гамбурге, Stadthalle Fürth в Фюрте, Urania и другие.

К слову, на европейских концертах артиста ожидается не только украинская диаспора. К туру певца уже проявили интерес поклонники его немецкого творчества. Ранее Олег Винник получил признание европейского зрителя еще в начале 2000-х годов, исполняя титульные роли в популярных мировых мюзиклах под сценическим именем OLEGG. В частности, широкую известность ему принесла роль Жана Вальжана в мюзикле "Отверженные" и воплощение образа Черного принца – Смерти в мюзикле "Элизабет".