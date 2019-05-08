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Cardi B призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов

Cardi B призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов
20:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: 26-летняя американская исполнительница и обладательница премии Грэмми решила публично заявить об операциях, на которые решилась после рождения ребенка.

Американка Cardi B легла под нож хирурга, чтобы усовершенствовать свою фигуру после родов.

В июле 2018 года сеть взорвала новость о рождении первенца известной певицы Cardi B. У рэп-исполнительницы родилась девочка, которую она назвала Калчер Кари Сефас. Американка сразу же начала появляться на публике в откровенных нарядах, которые подчеркивали ее тонкую талию, однако, как сообщает Cosmopolitan, звезда призналась, что именно помогло ей быстро прийти в форму.

Во время фестиваля Beale Street, который проходил в Мемфисе с 3 по 5 мая, хедлайнерка вечера Cardi B призналась фанатам в сделанной липосакции. Она отметила, что не должна была выступать на концерте, но потом назвала причину, почему все-таки согласилась.

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"Я не должна была сегодня выступать перед вами, потому что после липосакции мне больно двигаться. Но я потратила на это кучу денег и должна их вернуть, поэтому стою перед вами", – с юмором рассказала актриса о пережитой операции.

Также она отметила, что избавляться от веса, который она набрала за беременность, стало настоящим испытанием и именно поэтому она решила обратиться к врачам.

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Фестиваль, Знаменитости, Певица, Американская певица, Звзеды, Cardi B, Beale Street.
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