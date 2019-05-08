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Стильный выход: Кейт Миддлтон продемонстрировала эффектный весенний образ

Стильный выход: Кейт Миддлтон продемонстрировала эффектный весенний образ
19:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Герцоги Кембриджские провели очередной совместный выход, во время которого Кейт Миддлтон продемонстрировала идеальный весенний образ.

Перед камерами жена принца Уильяма появилась в стильном удлиненном жакете, который является трендом сезона.

Как известно, в среду, 8 мая, принц Гарри и Меган Маркл впервые показали миру своего первенца. Счастливый герцог Сассекский вышел к журналистам с сыном на руках, в то время, как Меган шла рядом с ним.

Но пока все внимание британцев привлечено к этой королевской чете, другие представители Букингемского дворца активно выполняют свои обязанности. Так, принц Уильям и волшебная Кейт Миддлтон, уже успели поздравить герцогов Сассекских "в обществе недосыпов", посетили Северный Уэльс. Поездка была заранее анонсирована дворцом, а представители королевской семьи запланировали встречи с людьми, которые помогают другим и защищают окружающую среду.

В рамках визита в Уэльс принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили базу спасателей Caernarfon и пообщались с рабочими. Для герцога Кембриджского поездка имела особое значение, ведь во время военной службы он проходил обучение на подобной базе.

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Но, пожалуй, больше всего британцев поразило эффектное появление Кейт Миддлтон. Герцогиня выбрала для публичного выхода удлиненный жакет красного цвета, черные приталенные черные брюки и водолазку. К волшебному наряд она подобрала туфли на удобных каблуках и маленькую сумочку. Заплетенные волосы в хвост и легкий макияж завершили ее образ для встречи со спасателями.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Образ, Герцогиня Кембриджская, Look.
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