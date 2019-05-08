Стильный выход: Кейт Миддлтон продемонстрировала эффектный весенний образ

Новости шоу бизнеса: Герцоги Кембриджские провели очередной совместный выход, во время которого Кейт Миддлтон продемонстрировала идеальный весенний образ.

Перед камерами жена принца Уильяма появилась в стильном удлиненном жакете, который является трендом сезона.

Как известно, в среду, 8 мая, принц Гарри и Меган Маркл впервые показали миру своего первенца. Счастливый герцог Сассекский вышел к журналистам с сыном на руках, в то время, как Меган шла рядом с ним.

Но пока все внимание британцев привлечено к этой королевской чете, другие представители Букингемского дворца активно выполняют свои обязанности. Так, принц Уильям и волшебная Кейт Миддлтон, уже успели поздравить герцогов Сассекских "в обществе недосыпов", посетили Северный Уэльс. Поездка была заранее анонсирована дворцом, а представители королевской семьи запланировали встречи с людьми, которые помогают другим и защищают окружающую среду.

В рамках визита в Уэльс принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили базу спасателей Caernarfon и пообщались с рабочими. Для герцога Кембриджского поездка имела особое значение, ведь во время военной службы он проходил обучение на подобной базе.

Но, пожалуй, больше всего британцев поразило эффектное появление Кейт Миддлтон. Герцогиня выбрала для публичного выхода удлиненный жакет красного цвета, черные приталенные черные брюки и водолазку. К волшебному наряд она подобрала туфли на удобных каблуках и маленькую сумочку. Заплетенные волосы в хвост и легкий макияж завершили ее образ для встречи со спасателями.