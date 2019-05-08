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Красота требует жертв: Ким Кардашьян выбрала "мокрое" платье для Met Gala 2019

Красота требует жертв: Ким Кардашьян выбрала "мокрое" платье для Met Gala 2019
18:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Светская львица Ким Кардашян эпатировала на красной дорожке своей обольстительным и интересным "мокрой" платьем от бренда Mugler.

Ким попыталась создать образ калифорнийской девушки, которая выходит из океана и обольстительно выглядит. На создание платья дизайнера Thierry Mugler, которая подчеркнула пышные формы и стройную талию Кардашян, ушло восемь месяцев.

Так, популярный глянец Vogue показал видео о том, как проходила подготовка жены Канье Уэста к Met Gala 2019. Сначала Ким должны были затянуть в корсет, чтобы создать эффектный силуэт. В этом женщине помогли трое мужчин, однако в корсете звезда едва могла двигаться.

"Я буду ходить, тусоваться, говорить, но я не могу сидеть. Пожелайте мне удачи, я не смогу мочиться около четырех часов. Мы придумываем план на случай экстренной ситуации", – сказала Кардашян.

Также Ким призналась, что дорога к мероприятию в тугом корсете была очень сложной и она не могла даже сесть.

Самые запоминающие звездные пары на Met Gala 2019 (Фото)

"Я попросила их взять табуретку. Мне придется встать во время поездки в фургоне. Думаю, мне понадобится опора, чтобы держаться", – добавила она.

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Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Свецкая львица, Met Gala, Met Gala 2019.
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