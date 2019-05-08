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Семейный праздник: Ольга Фреймут поделилась снимками с дня рождения сына

Семейный праздник: Ольга Фреймут поделилась снимками с дня рождения сына
22:14 Ср, 8 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ольга Фреймут тщательно скрывает своих маленьких детей от общественности. Однако в сети звезда решила поделиться счастливыми кадрами с семейного праздника.

В среду, 8 мая, сын Ольги Фреймут и Владимира Локотко – Валерий – празднует 3-й день рождения. По этому случаю звездные супруги устроили праздник, который прошел в уютном семейном кругу.

"Моя радость и гордость! Мой сыночек, счастливой тебе судьбы! С днем рождения", – с трепетом поздравила ребенка Ольга Фреймут.

 
 
 
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Моя радосте і гордосте ! Мій синочок ! Щасливої тобі долі ! З Днем народження

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Согласно фотографиям, опубликованным на Instagram-странице телеведущей, для сына супруги устроили скромный и уютный праздник. Однако отметить 3-летие Валерия звездная пара, вероятно, решила за границей. Для путешествия Ольга Фреймут и Владимир Локотко заказали вертолет, а в Instagram-Stories звезда показала, как они пролетали море.

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Кроме этого, телеведущая опубликовала волшебные фото, сделанные в салоне вертолета. На фотографиях видно, как маленький Валерий сидит рядом с отцом и с восторгом рассматривает пейзажи в окно.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Ольга Фреймут, Instagram звезд, Украинская телеведущая.
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