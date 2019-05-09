Скачать
Четверг, 09.05.2019
Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ
Порошенко: Не допустим еще одной масштабной войны в Европе
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
Усик рассказал о своей травме
Усик рассказал о своей травме
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж

Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Энистон

Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Энистон
09:31 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Слухи о воссоединении пары появились после юбилея актрисы в феврале.

Голливудский актер Брэд Питт впервые высказался о возобновлении романа с Дженнифер Энистон.

Как сообщили западные СМИ в начале мая 2019, Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. Причиной для таких подозрений стал дорогой подарок голливудского красавчика его бывшей жене. Подарок за более чем 79 миллионов долларов (около двух миллиардов гривен по текущему курсу, – прим. ред.) Питт сделал Энистон на 50-летие.

Американские папарацци на днях застали Брэда Питта на прогулке и поинтересовались, собирается ли он действительно воссоединиться с бывшей женой.

Брэд Питт отказался от съемок на лето

"О Боже!" – так ответил актер папарацци с широкой улыбкой.

55-летний Брэд и 50-летняя Дженнифер расстались в 2005 году. С тех пор ходят слухи о том, что у Питта все еще есть чувства к бывшей, и он хочет примириться. Энистон рассталась со своим мужем Джастином Теру в марте 2018 года, пока разводный процесс Брэда Питта подходил к концу. Поэтому поклонники не теряют надежды на воссоединение пары.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Брэд Питт, Энистон, Знаменитости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
03 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
04 Инаугурация Зеленского: Парубий склоняется к дате 27 мая
05 Экс-президент Польши дал советы для Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе России
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе РФ
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Эскалация на Донбассе: за сутки - 11 обстрелов, один военный погиб, четверо ранены
Эскалация на Донбассе: один военный погиб, четверо ранены
Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь