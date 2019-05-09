Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Энистон

Новости шоу бизнеса: Слухи о воссоединении пары появились после юбилея актрисы в феврале.

Голливудский актер Брэд Питт впервые высказался о возобновлении романа с Дженнифер Энистон.

Как сообщили западные СМИ в начале мая 2019, Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. Причиной для таких подозрений стал дорогой подарок голливудского красавчика его бывшей жене. Подарок за более чем 79 миллионов долларов (около двух миллиардов гривен по текущему курсу, – прим. ред.) Питт сделал Энистон на 50-летие.

Американские папарацци на днях застали Брэда Питта на прогулке и поинтересовались, собирается ли он действительно воссоединиться с бывшей женой.

"О Боже!" – так ответил актер папарацци с широкой улыбкой.

55-летний Брэд и 50-летняя Дженнифер расстались в 2005 году. С тех пор ходят слухи о том, что у Питта все еще есть чувства к бывшей, и он хочет примириться. Энистон рассталась со своим мужем Джастином Теру в марте 2018 года, пока разводный процесс Брэда Питта подходил к концу. Поэтому поклонники не теряют надежды на воссоединение пары.