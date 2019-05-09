Яна Соломко объявила о возвращение на сцену

Новости шоу бизнеса: На днях украинская исполнительница призналась: подготовка к первому концерту после перерыва уже началась.

Украинская певица и экс-холостяка Яна Соломко планирует первый концерт после возвращения.

Недавно Яна Соломко заявила о том, что после большого перерыва собирается вернуться на сцену.

"Ну что, поехали. Совсем скоро мой первый за долго время концерт. Приятное волнение присутствует", – написала Соломко в Instagram.

"Ой, дорогая Яночка, потом посмотрим в записи хоть. Но уже ждем вашего блеска в концертном зале "Украина" или "Палац Спорта". Все будет отлично! Иначе просто не может!", "Удачи!!! Я верю: у тебя все получится. Ты же умничка и просто красотка. А как можно попасть на твой концерт? Предыдущий был хоть и давно, но суперовый", "Успехов! Вы – красавица и талантливая певица! Было бы круто услышать украинский репертуар" – предвкушают поклонники.

Напомним, Девушка поделилась новым атмосферным снимком в Instagram. Добавив к нему небольшой пост о том, чем собирается заниматься в ближайшем будущем.