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Яна Соломко объявила о возвращение на сцену

Яна Соломко объявила о возвращение на сцену
09:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях украинская исполнительница призналась: подготовка к первому концерту после перерыва уже началась.

Украинская певица и экс-холостяка Яна Соломко планирует первый концерт после возвращения.

Недавно Яна Соломко заявила о том, что после большого перерыва собирается вернуться на сцену. 

"Ну что, поехали. Совсем скоро мой первый за долго время концерт. Приятное волнение присутствует", – написала Соломко в Instagram. 

Яна Соломко похвасталась стройной фигурой в забавном купальнике

"Ой, дорогая Яночка, потом посмотрим в записи хоть. Но уже ждем вашего блеска в концертном зале "Украина" или "Палац Спорта". Все будет отлично! Иначе просто не может!", "Удачи!!! Я верю: у тебя все получится. Ты же умничка и просто красотка. А как можно попасть на твой концерт? Предыдущий был хоть и давно, но суперовый", "Успехов! Вы – красавица и талантливая певица! Было бы круто услышать украинский репертуар" – предвкушают поклонники.

Напомним, Девушка поделилась новым атмосферным снимком в Instagram. Добавив к нему небольшой пост о том, чем собирается заниматься в ближайшем будущем.

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Знаменитости, Сцена, Концерты, Артистка, Яна Соломко.
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