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Четверг, 09.05.2019
Первый и последний бал Met Gala: в чем были знаменитости тогда и сейчас (Фото)
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Первый и последний бал Met Gala: в чем были знаменитости тогда и сейчас (Фото)

На различных мероприятиях звезды стараются выглядеть как можно ярче. Всем нужно выделяться и показать себя, свои формы, свои дизайнерские или дорогие наряды, свою оригинальность. Ежегодный бал Met Gala как раз то мероприятие, которое по максимуму позволяет блеснуть необычностью и достоинствами. Однако выходы звезд в свет в 2019 году определенно стали ярче и безумнее, чем в их первое появление на Met Gala.
Фото: wuzzup.ru
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Знаменитости, Стиль, Наряды, Met Gala, Met Gala 2019.
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