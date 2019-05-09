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Четверг, 09.05.2019
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Папочка и мамочка: Майли Сайрус снова опровергла слухи о беременности

Папочка и мамочка: Майли Сайрус снова опровергла слухи о беременности
16:13 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Майли Сайрус выставила в Instagram фото с Лиамом Хемсвортом и оставила интересную подпись.

Никогда Майли Сайрус не приходилось опровергать слухи о своей беременности, и вот опять. Однако в этот раз причиной возникновения фанатских предположений стали не фотографии от папарацци или шопинг звезды в детском магазине, а ее собственная подпись к совместным фотографиям с Лиамом Хемсвортом.

Майли и Лиам вместе прошлись по красной ковровой дорожке Met Gala и поделились совместными снимками с подписчиками в Instagram. В то время как Хемсворт ограничился лишь одним постом, в котором поблагодарил дизайнера Антонио Вакарелло и восхитился выступлением Шер, Сайрус опубликовала серию фотографий и один из постов подписала: "Папочка и мамочка".

Скорее всего, певица просто веселилась, но пары слов хватило, чтобы ее поклонники сделали собственные выводы. "Это намек на что-то милое", - написал один из пользователей.

 
 
 
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Daddy & Mommy

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

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"Сначала я решил, что теперь-то она точно беременна, но потом увидел второе фото", - посетовал другой. На втором снимке Майли позировала с Деми Мур, так что, вероятно, "мамочкой" Сайрус назвала именно ее.

Это далеко не первый раз, когда молодой певице приписывают беременность. Последний раз таблоиды уверяли читателей, что звезда ждет ребенка, когда Майли закупалась игрушками в детском магазине. В другой раз ей пришлось объяснять фанатам, что ее живот выглядел округлившимся из-за переедания праздничной индейки, а вовсе не из-за беременности.

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Беременность, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Слухи, Instagram, Знаменитости, Звезды, Miley Cyrus, Парочка.
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