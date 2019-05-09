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Неожиданные детали: имя первенца Меган Маркл было известно до рождения

Неожиданные детали: имя первенца Меган Маркл было известно до рождения
18:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, сам того не понимая, выдал имя, которое принц Гарри и Меган Маркл выбирали для своего первенца.

Оказывается принц Джордж раскрыл имя первенца королевской семьи, задолго до рождения сына Меган Маркел. Об этом стало известно только после рождения наследника престола.

Во время прогулки зимой 2019 при разговоре с британкой сын герцогов Кембриджских представился ей не Джорджем, а Арчи. Это изрядно удивило британку, однако она не придала этому большого значения, ведь, по ее словам, "дети часто придумывают себе разные имена".

Только после того как объявили имя, которым назвали сына Меган Маркл и принц Гарри, стало понятно почему 5-летний принц Джордж назвал себя именно Арчи. 

Появились новые подробности родов Меган Маркл

Вероятно, герцоги Сассекские сразу знали, какое имя дадут первенцу, и рассказали об этом другим членам королевской семьи. А те в свою очередь обсуждали его в кругу семьи, поэтому принц Джордж услышал имя Арчи, но не знал, где ему правильно его использовать.

Напоминаем что, герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган назвали своего сына Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор

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Принц Уильям, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Первенец, Королевская семья, Наследник престола, Принц Джордж, Меган Маркл, Зимняя прогулка.
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