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Оля Полякова впервые показала своего деда

Оля Полякова впервые показала своего деда
09:18 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В четверг, 9 мая, Оля Полякова поделилась сокровенным на официальной странице в Instagram.

Украинская певица и телеведущая Оля Полякова опубликовала фото своего деда, который воевал.

Знаменитая исполнительница опубликовала архивные фотографии своего дедушки.

"Мой дед воевал! Прошел всю войну, до Праги, всю жизнь жил с вражеской пулей в плече! И очень чтил и любил этот день! Вспомню его сегодня тут! И вы своих вспомните! Ведь все не зря! Спасибо им!" – написала Полякова. 

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"Теперь понятно, оттуда такие длинные ноги и красивые глаза. Вечная память дедушке!", "Для моего деда это был день боли. Наверное, воспоминая, спрятанные глубоко внутри, вырывались наружу. И всегда говорил, что те, кто достоин почести, остались в земле. Мира всем!!!", "С праздником, Ольга! Сегодня в этот великий день нет наций! Сегодня мы едины! Спасибо нашим дедам и бабушкам, что воевали за нас! Чтоб мы были счастливы в этом мире! За мир на земле! И не дай бог нам пройти то, что они проходили! Вечная память" – комментируют поклонники.

Как сообщалось ранее, Певица Оля Полякова решила не только вести свой блог в социальной сети, но и заглядывать, как это делают американские Instagram-дивы.

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Знаменитости, Оля Полякова, Дедушка Оли Поляковой.
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