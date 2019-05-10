Участники популярно телешоу "Эксы" стали счастливыми родителями

Мария и Николай пришли на проект, чтобы "поставить" свои отношения в нужное "русло", проект сблизил молодых людей и они поженились, на днях у них родилась дочка.
Когда девушка узнала о беременности, то начала вести веселый и забавный блог рассказывая о своем состоянии. Подробней она пишет на своей страничке в instagram.
"Я спокойно пошла в душ, поела бутерброд. Собрались и поехали в роддом. Схватки начались болючие (так я думала) с интервалом уже в 7 минут, – написала участница проекта "Эксы". – Самый "праздник" я испытала в 13:00. Меня слышал весь роддом, я "выла на луну" и даже рычала. В 15:00 раскрытие 4 см. Все, думаю, я не выживу.
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Нет сил что либо писать. Я - мама. 3450 кг и 51 см моей безграничной любви.
Сделали мне укольчик в вену, …и спасибо что он есть на этом свете. Благодаря ему раскрытие пошло стремительно, и за час было уже 9 см. В 17:17 я увидела ее. И все, это не передать и не описать всеми словами. Хотела добавить, ничего не бойтесь, …настраивайте себя на лучшее, все индивидуально и очень особенно, так что все будет хорошо".
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Последняя фотка с этого дня, честно . Я вот сижу и думаю как быстро летит время, вроде только забеременела и трусило от мысли как я вообще буду мамойа уже сейчас такая сумасшедшая связь с моим малышом . Я вроде понимаю каждое ее движение, слышу eе мысли и мы одно целое это не объяснить словами . Моя аудитория подписчиц в большей степени мамы или будущие мамы я думаю они понимают о чем я говорю . . А когда появились на свет ваши детки? Или когда ждёте? . . . . . . #pregnant #машамамкаблогер #машамама #яжемать #likes #sweet #happy #happyday #imhappy #life #baby
Имя дочери молодая семья еще держит в секрете. А счастливый отец Николай придумал крутой хэштег по этому поводу "покамашанедастдоброИмянескажу".
Напоминаем, что украинская певица Надя Дорофеева уже около трех лет замужем за экс-солистом группы "ДиО. фильмы" и телеведущим Владимиром Дантесом. Пара радует поклонников нежными совместными фото, однако Наде часто приходится покидать своего любимого из-за плотного графика и гастролей. Так, на этот раз Дантес рассказал о еще одном длинном расставании с супругой.Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram. Владимир сообщил, что не виделся с Дорофеевой больше недели, сильно соскучился по жене и спросил совета, как ее встретить дома.