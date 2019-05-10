Участники популярно телешоу "Эксы" стали счастливыми родителями

Новости шоу бизнеса: Участники популярного телешоу Нового канала "Эксы" Мария Зиненко и Николай Ковшов стали молодыми родителями.

Мария и Николай пришли на проект, чтобы "поставить" свои отношения в нужное "русло", проект сблизил молодых людей и они поженились, на днях у них родилась дочка.

Когда девушка узнала о беременности, то начала вести веселый и забавный блог рассказывая о своем состоянии. Подробней она пишет на своей страничке в instagram.

"Я спокойно пошла в душ, поела бутерброд. Собрались и поехали в роддом. Схватки начались болючие (так я думала) с интервалом уже в 7 минут, – написала участница проекта "Эксы". – Самый "праздник" я испытала в 13:00. Меня слышал весь роддом, я "выла на луну" и даже рычала. В 15:00 раскрытие 4 см. Все, думаю, я не выживу.

Сделали мне укольчик в вену, …и спасибо что он есть на этом свете. Благодаря ему раскрытие пошло стремительно, и за час было уже 9 см. В 17:17 я увидела ее. И все, это не передать и не описать всеми словами. Хотела добавить, ничего не бойтесь, …настраивайте себя на лучшее, все индивидуально и очень особенно, так что все будет хорошо".

Имя дочери молодая семья еще держит в секрете. А счастливый отец Николай придумал крутой хэштег по этому поводу "покамашанедастдоброИмянескажу".

Напоминаем, что украинская певица Надя Дорофеева уже около трех лет замужем за экс-солистом группы "ДиО. фильмы" и телеведущим Владимиром Дантесом. Пара радует поклонников нежными совместными фото, однако Наде часто приходится покидать своего любимого из-за плотного графика и гастролей. Так, на этот раз Дантес рассказал о еще одном длинном расставании с супругой.Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram. Владимир сообщил, что не виделся с Дорофеевой больше недели, сильно соскучился по жене и спросил совета, как ее встретить дома.