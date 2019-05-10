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Оксана Марченко удивила поклонников своим эпическим преображением

Оксана Марченко удивила поклонников своим эпическим преображением
12:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях в преддверии Дня победы 9 мая, Оксана Марченко опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская телеведущая Оксана Марченко опубликовала новый снимок в Instagram.

Телезвезда Оксана Марченко уже некоторое время не появляется в эфирах украинских телеканалов в качестве ведущей или журналистки. Все больше Марченко посвящает времени ведению своего микро блога в Instagram. Там она рассказывает о своей жизни, делится мыслями, касательно общественных и политических событий в стране и мире, дает советы подписчикам.

На фото она предстала запечатленной в образе отважного воина с кровью на лице, в доспехах и с стилизованной фэнтезийной прической. В публикации она поздравила фолловеров с Днем победы и призвала продолжать бороться с фашизмом, нацизмом и злобой. 

 
 
 
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Друзья, с Днем Победы! С Днем Памяти, с Днем Благодарности. Наши деды победили фашизм...но еще и сегодня на нашей земле вспыхивают очаги этой заразы, в какие одежды она не рядилась бы: национализм, расизм, нетерпимость, человеконенавистничество, злоба, братоубийство...А это значит, что бой еще не окончен! Поэтому вперед, к Победе! #оксанамарченко

Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Оксана Марченко опубликовала забавный снимок

"Друзья, с Днем Победы! С Днем Памяти, с Днем Благодарности. Наши деды победили фашизм…но еще и сегодня на нашей земле вспыхивают очаги этой заразы, в какие одежды она не рядилась бы: национализм, расизм, нетерпимость, человеконенавистничество, злоба, братоубийство…А это значит, что бой еще не окончен! Поэтому вперед, к Победе!" — написала под снимком телеведущая.

В комментариях подписчики рассказали семейные истории связанные с Второй мировой войной.

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Знаменитости, Образ, Телеведущая, Оксана Марченко, Телезвезды.
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