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Пятница, 10.05.2019
Вот это очередь: кто вошел в десятку наследников на английский престол
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Вот это очередь: кто вошел в десятку наследников на английский престол

Британская королевская семья в XXI веке радует англичан яркими свадьбами и многочисленными наследниками. Новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл становится еще одним претендентом на британский престол - седьмым по счету. Конечно, шансы на то, что он станет когда-нибудь монархом, невелики, но в истории бывали разные ситуации. Его прабабка королева Елизавета, например, тоже была дочерью второго королевского сына, а знаменитая королева Виктория при рождении числилась пятой в очереди на престолонаследие.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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