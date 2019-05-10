Вот это очередь: кто вошел в десятку наследников на английский престол

Британская королевская семья в XXI веке радует англичан яркими свадьбами и многочисленными наследниками. Новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл становится еще одним претендентом на британский престол - седьмым по счету. Конечно, шансы на то, что он станет когда-нибудь монархом, невелики, но в истории бывали разные ситуации. Его прабабка королева Елизавета, например, тоже была дочерью второго королевского сына, а знаменитая королева Виктория при рождении числилась пятой в очереди на престолонаследие.