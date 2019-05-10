Новое лицо Givenchy: кто же им стал

Так, новым представителем Givenchy стала 25-летняя американская певица Ариана Гранде.
Несмотря на то, что официальных заявлений от креативных директоров и от самой артистки пока не было, фактов, что новым лицом Givenchy станет именно Гранде больше, чем достаточно.
Накануне, 9 мая, на странице певицы в Instagram и на официальном аккаунте бренда появились одинаковые черно-белые снимки и видео, на которых девушка с длинными высоко заплетенными хвостом позирует перед камерой в профиль.
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WHO IS SHE? THE NEW FACE OF GIVENCHY, REVEALED TOMORROW. #GIVENCHYFAMILY
"Кто она? Новое лицо Givenchy. Откроем уже завтра", – прокомментировали фото представители марки.
А сама Ариана прокомментировала фото на своей странице. "Много силы в этом хвостике" - подписала короткое видео девушка.